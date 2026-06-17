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Ο Χ. Δημητρίου εντάσσεται στην ομάδα της Karavias

Ως Underwriting Director of International Business

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/6/2026
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Ο Χ. Δημητρίου εντάσσεται στην ομάδα της Karavias

Η Karavias, στο ορόσημο των 40 χρόνων από την ίδρυσή της, συνεχίζει να ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με εξειδικευμένα στελέχη, εντάσσοντας τον Χάρη Δημητρίου ως Underwriting Director of International Business.

Με την πολυετή εμπειρία του ως Senior Underwriter στην απαιτητική ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου και τους Lloyd’s of London, και εκτεταμένη γνώση για την λειτουργία και ανάπτυξη των MGA μέσα από την ίδρυση και διοίκηση του δικού του, ο Χάρης Δημητρίου, θα ενισχύσει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της Karavias σε εξειδικευμένους κλάδους - ανάμεσά τους ο κλάδος Fine Art & Specie, που αφορά στην ασφάλιση μοναδικών και υψηλής αξίας αντικειμένων, όπου οι προσωποποιημένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις είναι το κύριο ζητούμενο.

Ο κ. Γιώργος Καραβίας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Karavias, αναφέρει σχετικά: «Καλωσορίζουμε τον Χάρη Δημητρίου στην Karavias. Η ένταξή του ενισχύει ουσιαστικά την στρατηγική μας κατεύθυνση, η οποία παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των Συνεργατών μας. Με την προσθήκη του Χάρη στην ομάδα μας, διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές μας να παρέχουμε εξειδικευμένες και προσωποποιημένες λύσεις σε μία σειρά αναγκών στις οποίες αναγνωρίζουμε μεγάλη προοπτική ανάπτυξης».

#Ασφάλιση#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Γιώργος Καραβίας#Εξειδικευμένες
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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