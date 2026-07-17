Το κλιματιστικό είναι από τις συσκευές που επιβαρύνουν περισσότερο τον λογαριασμό ρεύματος το καλοκαίρι. Φέτος, όμως, η χρήση του κοστίζει ακόμη περισσότερο, καθώς οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ρεύματων και αλλαγής παρόχου , υπολόγισε πόσο κοστίζει ανά ώρα και ανά ημέρα η χρήση κλιματιστικού στο κρύο ανάλογα με το τιμολόγιο και την ισχύ του κλιματιστικού.

Πόσο κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα το 2026;

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της κιλοβατώρας, τόσο περισσότερο κοστίζει και η κάθε ώρα λειτουργίας του κλιματιστικού.

Τον Ιούνιο του 2025, η τιμή της κιλοβατώρας για τα οικιακά τιμολόγια ξεκινούσε από 0,085€/kWh και έφτανε έως 0,187€/kWh, ανάλογα με τον πάροχο και το πρόγραμμα.

Με βάση τις τιμές Ιουλίου 2026, η τιμή της κιλοβατώρας ξεκινάει από 0,119€/kWh και μπορεί να φτάσει έως και 0,36€/kWh.

Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη τιμή έχει αυξηθεί περίπου 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η υψηλότερη τιμή είναι αυξημένη περίπου 93%.

Με απλά λόγια, το ρεύμα είναι αισθητά ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Άρα, η χρήση του κλιματιστικού χρειάζεται περισσότερη προσοχή, ειδικά αν το χρησιμοποιείς πολλές ώρες κάθε μέρα.

Πόσο καίει το κλιματιστικό ανά ώρα στο κρύο ανάλογα με το τιμολόγιό μου;

Για να υπολογίσεις πόσο καίει το κλιματιστικό ανά ώρα στο κρύο, χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου:

την ισχύ του κλιματιστικού

την κατανάλωσή του σε kWh

την τιμή της κιλοβατώρας στο πρόγραμμα ρεύματος που έχεις

Παρακάτω θα δεις ενδεικτικούς υπολογισμούς με βάση τις τιμές ρεύματος Ιουλίου 2026.

Αν έχεις σταθερό τιμολόγιο ρεύματος

: Οι παραπάνω τιμές βασίζονται στη χαμηλότερη τιμή ανά τιμολόγιο, για τις τιμές ρεύματος Ιουλίου 2026. Το κόστος/ημέρα υπολογίζεται για 8 ώρες λειτουργίας την ημέρα και αφορά μόνο τη χρέωση προμήθειας ρεύματος. Δεν περιλαμβάνει πάγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους, τέλη ή πιθανές εκπτώσεις.

Τι επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού;

Το πόσο καίει το κλιματιστικό ανά ώρα δεν εξαρτάται μόνο από τα BTU.

Οι βασικοί παράγοντες είναι:

η απόδοση της μονάδας

η συντήρηση του κλιματιστικού

το μέγεθος του δωματίου

η θερμοκρασία που επιλέγεις

η μόνωση του χώρου

Η απόδοση της μονάδας: Ένα παλιό κλιματιστικό συνήθως καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ένα σύγχρονο inverter υψηλής ενεργειακής κλάσης.

Η συντήρηση της μονάδας: Ένα μη συντηρημένο κλιματιστικό δουλεύει πιο δύσκολα και μπορεί να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Η τακτική συντήρηση από επαγγελματία ψυκτικό βοηθά τη συσκευή να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Το μέγεθος του δωματίου: Ένας χώρος κάτω από 25 τ.μ. συνήθως καλύπτεται από κλιματιστικό περίπου 9.000 BTU. Ένας χώρος από 45 τ.μ. και άνω μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη μονάδα, ακόμη και 24.000 ή 25.000 BTU.