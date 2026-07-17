Το κλιματιστικό είναι από τις συσκευές που επιβαρύνουν περισσότερο τον λογαριασμό ρεύματος το καλοκαίρι. Φέτος, όμως, η χρήση του κοστίζει ακόμη περισσότερο, καθώς οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ρεύματων και αλλαγής παρόχου, υπολόγισε πόσο κοστίζει ανά ώρα και ανά ημέρα η χρήση κλιματιστικού στο κρύο ανάλογα με το τιμολόγιο και την ισχύ του κλιματιστικού.
Πόσο κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα το 2026;
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της κιλοβατώρας, τόσο περισσότερο κοστίζει και η κάθε ώρα λειτουργίας του κλιματιστικού.
Τον Ιούνιο του 2025, η τιμή της κιλοβατώρας για τα οικιακά τιμολόγια ξεκινούσε από 0,085€/kWh και έφτανε έως 0,187€/kWh, ανάλογα με τον πάροχο και το πρόγραμμα.
Με βάση τις τιμές Ιουλίου 2026, η τιμή της κιλοβατώρας ξεκινάει από 0,119€/kWh και μπορεί να φτάσει έως και 0,36€/kWh.
Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλότερη τιμή έχει αυξηθεί περίπου 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η υψηλότερη τιμή είναι αυξημένη περίπου 93%.
Με απλά λόγια, το ρεύμα είναι αισθητά ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Άρα, η χρήση του κλιματιστικού χρειάζεται περισσότερη προσοχή, ειδικά αν το χρησιμοποιείς πολλές ώρες κάθε μέρα.
Πόσο καίει το κλιματιστικό ανά ώρα στο κρύο ανάλογα με το τιμολόγιό μου;
Για να υπολογίσεις πόσο καίει το κλιματιστικό ανά ώρα στο κρύο, χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου:
την ισχύ του κλιματιστικού
την κατανάλωσή του σε kWh
την τιμή της κιλοβατώρας στο πρόγραμμα ρεύματος που έχεις
Παρακάτω θα δεις ενδεικτικούς υπολογισμούς με βάση τις τιμές ρεύματος Ιουλίου 2026.
Αν έχεις σταθερό τιμολόγιο ρεύματος
: Οι παραπάνω τιμές βασίζονται στη χαμηλότερη τιμή ανά τιμολόγιο, για τις τιμές ρεύματος Ιουλίου 2026. Το κόστος/ημέρα υπολογίζεται για 8 ώρες λειτουργίας την ημέρα και αφορά μόνο τη χρέωση προμήθειας ρεύματος. Δεν περιλαμβάνει πάγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους, τέλη ή πιθανές εκπτώσεις.
Τι επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού;
Το πόσο καίει το κλιματιστικό ανά ώρα δεν εξαρτάται μόνο από τα BTU.
Οι βασικοί παράγοντες είναι:
η απόδοση της μονάδας
η συντήρηση του κλιματιστικού
το μέγεθος του δωματίου
η θερμοκρασία που επιλέγεις
η μόνωση του χώρου
Η απόδοση της μονάδας: Ένα παλιό κλιματιστικό συνήθως καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ένα σύγχρονο inverter υψηλής ενεργειακής κλάσης.
Η συντήρηση της μονάδας: Ένα μη συντηρημένο κλιματιστικό δουλεύει πιο δύσκολα και μπορεί να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Η τακτική συντήρηση από επαγγελματία ψυκτικό βοηθά τη συσκευή να λειτουργεί πιο αποδοτικά.
Το μέγεθος του δωματίου: Ένας χώρος κάτω από 25 τ.μ. συνήθως καλύπτεται από κλιματιστικό περίπου 9.000 BTU. Ένας χώρος από 45 τ.μ. και άνω μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη μονάδα, ακόμη και 24.000 ή 25.000 BTU.
Η επιλογή θερμοκρασίας: Όσο χαμηλότερη θερμοκρασία ρυθμίζεις, τόσο περισσότερο δουλεύει το κλιματιστικό. Για παράδειγμα, αν έξω έχει 35°C και βάλεις το κλιματιστικό στους 20°C, η μονάδα θα δουλεύει πιο έντονα και για περισσότερη ώρα.
Η μόνωση του δωματίου: Αν ο χώρος έχει απώλειες, το κλιματιστικό χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κρατήσει σταθερή θερμοκρασία. Κλείνε πόρτες και παράθυρα και φρόντισε να μην υπάρχουν κενά από όπου μπαίνει ζεστός αέρας.
Πώς μπορώ να μειώσω την κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού;
Παρότι το κόστος του ρεύματος έχει αυξηθεί, μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση με μερικές απλές κινήσεις.
1. Επίλεξε κλιματιστικό με υψηλή ενεργειακή κλάση
Η ενεργειακή κλάση δείχνει πόσο αποδοτική είναι η συσκευή σου.
Ένα κλιματιστικό υψηλής ενεργειακής κλάσης μπορεί να καταναλώνει λιγότερο ρεύμα για την ίδια χρήση, ειδικά αν το χρησιμοποιείς καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Αν έχεις πολύ παλιό κλιματιστικό, αξίζει να ελέγξεις αν σε συμφέρει η αντικατάστασή του με ένα πιο αποδοτικό μοντέλο.
2. Ρύθμισε τη θερμοκρασία σε μεσαίο επίπεδο
Το καλοκαίρι, μια θερμοκρασία κοντά στους 25°C με 26°C είναι συνήθως αρκετή για να δροσίσει ο χώρος χωρίς να πιέζει υπερβολικά το κλιματιστικό.
Αν το κατεβάσεις στους 20°C ενώ έξω έχει πολλή ζέστη, η εξωτερική μονάδα θα δουλεύει για περισσότερη ώρα και θα καταναλώνει περισσότερο ρεύμα.
💡Χρήσιμη συμβουλή: Όταν βάζεις πολύ χαμηλή θερμοκρασία, το κλιματιστικό δεν βγάζει απαραίτητα πιο κρύο αέρα. Απλώς δουλεύει περισσότερη ώρα μέχρι να προσπαθήσει να φτάσει τη θερμοκρασία που επέλεξες.
3. Προτίμησε σταθερή λειτουργία σε λογική θερμοκρασία
Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, μπορεί να είναι πιο αποδοτικό να αφήνεις το κλιματιστικό να λειτουργεί σταθερά σε λογική θερμοκρασία, αντί να το ανοιγοκλείνεις συνέχεια.
Κάθε φορά που το ανοίγεις ξανά, η μονάδα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να φέρει τον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήνεις ανοιχτό όταν λείπεις πολλές ώρες. Σημαίνει ότι, όταν βρίσκεσαι στο σπίτι και το χρειάζεσαι, η σταθερή λειτουργία μπορεί να είναι πιο αποδοτική από το συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο.
4. Χρησιμοποίησε χρονοδιακόπτη
Ο χρονοδιακόπτης είναι χρήσιμος όταν θέλεις να δροσίσεις τον χώρο για συγκεκριμένες ώρες ή όταν κοιμάσαι.
Έτσι, αποφεύγεις να μένει το κλιματιστικό ανοιχτό περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος αν ξεχνάς συχνά να το κλείσεις ή αν δεν χρειάζεσαι ψύξη όλη τη νύχτα.
5. Σύγκρινε το πρόγραμμα ρεύματος που έχεις
Αν χρησιμοποιείς καθημερινά κλιματιστικό, η τιμή της κιλοβατώρας παίζει μεγάλο ρόλο στο τελικό κόστος.
Ακόμη και μικρή διαφορά στην kWh μπορεί να φανεί στον λογαριασμό, ειδικά τους μήνες που το κλιματιστικό δουλεύει πολλές ώρες την ημέρα.
Στο Pricefox, μπορείς να συγκρίνεις εύκολα όλες τις διαθέσιμες προσφορές και να βρεις το τιμολόγιο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και την κατανάλωσή σου.
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