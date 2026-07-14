Insurance Daily
Eurolife
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΝΕΑ

Ο κλάδος που δεν ξέρεις ότι χάνεις: H ασφάλιση κατοικιδίων

Τα κατοικίδια είναι πλέον μέλη της οικογένειας, κομμάτι της καθημερινότητας και της συναισθηματικής ζωής του σπιτιού

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|14/7/2026
AllSafe
Ο κλάδος που δεν ξέρεις ότι χάνεις: H ασφάλιση κατοικιδίων

Μια νέα ασφαλιστική αγορά αναπτύσσεται μπροστά στα μάτια μας. Το ερώτημα δεν είναι αν θα μεγαλώσει, αλλά ποιος θα τοποθετηθεί πρώτος.

Τα κατοικίδια είναι πλέον μέλη της οικογένειας, κομμάτι της καθημερινότητας και της συναισθηματικής ζωής του σπιτιού. Αυτή η αλλαγή δημιουργεί μια νέα, ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά γύρω από την υγεία και την ασφάλιση κατοικιδίων. Για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, η ασφάλιση σκύλου και γάτας είναι μια ευκαιρία να ανοίξει μια νέα κατηγορία σχέσης με τον πελάτη: πιο ανθρώπινη, με υψηλή προοπτική επαναλαμβανόμενου εισοδήματος.

Η Hoolie Pet Insurance, μέλος του Elevate Greece και πολυβραβευμένη σε Pet Awards και Startupper Awards, είναι σχεδιασμένη ακριβώς γι’ αυτό: να σου δώσει ένα απλό, σύγχρονο εργαλείο για να μπεις πρώτος σε μια αγορά που τώρα διαμορφώνεται.

📊 Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

  • Μεγάλη αγορά: Το 51% των ελληνικών νοικοκυριών (ή 3 στους 5 Έλληνες) έχει κατοικίδιο. Μέχρι τον Μάιο του 2025, είχαν καταγραφεί πάνω από 1.300.000 ζώα συντροφιάς στο Εθνικό Μητρώο (ΕΜΖΣ).

  • Αυξανόμενα έξοδα: Η αξία της αγοράς pet προϊόντων έφτασε τα 221 εκατ. € το 2024 με διψήφια ανάπτυξη το 2025. Παράλληλα, οι κτηνιατρικές δαπάνες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί πάνω από 30% από το 2015.

  • Τεράστια ευκαιρία: Στην Ελλάδα η ασφαλιστική διείσδυση είναι κάτω από το 1%, την ώρα που στη Σουηδία ξεπερνά το 40% και στο Ηνωμένο Βασίλειο κινείται στο 25%.

Με απλά λόγια: ο πελάτης που έχεις ήδη στο χαρτοφυλάκιό σου είναι πολύ πιθανό να έχει και σκύλο ή γάτα.

 Τα 3 βασικά πλεονεκτήματα για τον διαμεσολαβητή

  • Φυσικό cross-selling: Κάθε πελάτης αυτοκινήτου, κατοικίας, υγείας ή οικογένειας μπορεί να είναι και κηδεμόνας κατοικιδίου.

  • Χαμηλός ανταγωνισμός: Η αγορά είναι ακόμη υποασφαλισμένη και δεν έχει κορεστεί.

  • Πιστό χαρτοφυλάκιο: Ο δεσμός ανθρώπου και κατοικιδίου είναι συναισθηματικός – η πρόταση βασίζεται στη φροντίδα, όχι μόνο στην τιμή.

Η ερώτηση που ανοίγει την ευκαιρία είναι απλή: «Έχετε σκύλο ή γάτα στο σπίτι;»

Έκδοση Ασφαλιστηρίου: Πιο Εύκολη από Ποτέ

Για όσους χρησιμοποιούν DataWise Innovative Software:

  • Απευθείας έκδοση: Όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από το γνώριμο περιβάλλον της Data Wise, χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο εργασίας σας.

  • Μέγιστη ταχύτητα: Λιγότερα βήματα και μηδενική τριβή για να κλείνετε τη συμφωνία τη στιγμή ακριβώς που ο πελάτης δείχνει ενδιαφέρον.

  • Κορυφαία οργάνωση: Πλήρης αυτοματοποίηση μέσω ενός από τα καλύτερα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς.

Για όσους χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο μηχανογραφικό σύστημα:

  • Προσωπικός Κωδικός Συνεργάτη: Δεν μένετε εκτός – λαμβάνετε τον δικό σας κωδικό για χρήση στην πλατφόρμα HOOLIE.GR

  • Ψηφιακή έκδοση 24/7: Ο πελάτης ολοκληρώνει την ασφάλιση online, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

  • Δiατήρηση της σχέσης: Παραμένετε πάντα παρών και κατοχυρωμένος στη σχέση με τον πελάτη σας, ακόμη και όταν η διαδικασία γίνεται ψηφιακά.

Τι προσφέρει η Hoolie

Τα προγράμματα Silver, Gold και Platinum Dynasty της Hoolie, προσφέρουν:

  • Κάλυψη έως 90%.

  • Ετήσια όρια 2.000€, 3.000€ και 5.000€.

  • Επείγοντα, νοσηλεία, χειρουργεία, φάρμακα, αποκατάσταση.

  • Ελεύθερη επιλογή κτηνιάτρου.

  • AI Health Diagnosis – για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

  • Κάλυψη απώλειας/κλοπής, νομική προστασία και κάλυψη αποχαιρετισμού (Farewell).

Μη Χάνετε Χρήματα – Αυξήστε το Εισόδημά σας Σήμερα!

Μην αφήνετε τα κέρδη σας να πηγαίνουν στον ανταγωνισμό. Κάθε μέρα που περνάει χωρίς να προσφέρετε ασφάλιση κατοικιδίων, είναι χρήματα που κάνουν “φτερά” από το γραφείο σας.

Γιατί πρέπει να δράσετε ΤΩΡΑ:

  • Άμεση αύξηση εσόδων: Εκμεταλλευτείτε το φυσικό cross-selling με μηδενικό κόπο έκδοσης.

  • Κλειδώστε το πελατολόγιό σας: Δημιουργήστε ένα εξαιρετικά πιστό χαρτοφυλάκιο μέσω ενός ισχυρού συναισθηματικού δεσμού.

  • Μπείτε πρώτοι στην αγορά: Γίνετε ο go-to ασφαλιστής για pet insurance πριν κορεστεί ο κλάδος.

Πηγη: Hoolie

#Υγεία#Elevate Greece#Δεσμός#Datawise#Hoolie#Hoolie Pet Insurance#Ανταγωνισμός#Ασφάλιση#Ασφαλιστικά#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Νομική Προστασία
interasco
Minetta

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 40 χρόνια ΕΣΑΠΕ
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Η εξέλιξη του ασφαλιστικού συμβούλου απαιτεί γνώση, τεχνολογία και συμβουλευτική προσέγγιση

Η εξέλιξη του ασφαλιστικού συμβούλου απαιτεί γνώση, τεχνολογία και συμβουλευτική προσέγγιση

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Ο ασφαλιστικός κλάδος σήμερα και τα "κλειδιά" της ανάπτυξης

Ο ασφαλιστικός κλάδος σήμερα και τα "κλειδιά" της ανάπτυξης

Ασφαλιστικές απάτες που έγραψαν ιστορία

Ασφαλιστικές απάτες που έγραψαν ιστορία

Ασφαλιστήρια συμβόλαια και μέσω... ChatGPT

Ασφαλιστήρια συμβόλαια και μέσω... ChatGPT

Η μάχη κατά της ασφαλιστικής απάτης κερδίζεται στην πρόληψη

Η μάχη κατά της ασφαλιστικής απάτης κερδίζεται στην πρόληψη

ΕΙΑΣ: Προγράμματα για ομαδικές ασφαλίσεις

ΕΙΑΣ: Προγράμματα για ομαδικές ασφαλίσεις

Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026Ethica

Η SKAG στήριξε τα ΕΒΓΕ 2026

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή