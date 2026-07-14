Ο κλάδος που δεν ξέρεις ότι χάνεις: H ασφάλιση κατοικιδίων

Μια νέα ασφαλιστική αγορά αναπτύσσεται μπροστά στα μάτια μας. Το ερώτημα δεν είναι αν θα μεγαλώσει, αλλά ποιος θα τοποθετηθεί πρώτος.

Τα κατοικίδια είναι πλέον μέλη της οικογένειας, κομμάτι της καθημερινότητας και της συναισθηματικής ζωής του σπιτιού. Αυτή η αλλαγή δημιουργεί μια νέα, ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά γύρω από την υγεία και την ασφάλιση κατοικιδίων. Για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, η ασφάλιση σκύλου και γάτας είναι μια ευκαιρία να ανοίξει μια νέα κατηγορία σχέσης με τον πελάτη: πιο ανθρώπινη, με υψηλή προοπτική επαναλαμβανόμενου εισοδήματος.

Η Hoolie Pet Insurance, μέλος του Elevate Greece και πολυβραβευμένη σε Pet Awards και Startupper Awards, είναι σχεδιασμένη ακριβώς γι’ αυτό: να σου δώσει ένα απλό, σύγχρονο εργαλείο για να μπεις πρώτος σε μια αγορά που τώρα διαμορφώνεται.

📊 Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

Μεγάλη αγορά: Το 51% των ελληνικών νοικοκυριών (ή 3 στους 5 Έλληνες) έχει κατοικίδιο. Μέχρι τον Μάιο του 2025, είχαν καταγραφεί πάνω από 1.300.000 ζώα συντροφιάς στο Εθνικό Μητρώο (ΕΜΖΣ).

Αυξανόμενα έξοδα: Η αξία της αγοράς pet προϊόντων έφτασε τα 221 εκατ. € το 2024 με διψήφια ανάπτυξη το 2025. Παράλληλα, οι κτηνιατρικές δαπάνες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί πάνω από 30% από το 2015.

Τεράστια ευκαιρία: Στην Ελλάδα η ασφαλιστική διείσδυση είναι κάτω από το 1%, την ώρα που στη Σουηδία ξεπερνά το 40% και στο Ηνωμένο Βασίλειο κινείται στο 25%.

Με απλά λόγια: ο πελάτης που έχεις ήδη στο χαρτοφυλάκιό σου είναι πολύ πιθανό να έχει και σκύλο ή γάτα.

Τα 3 βασικά πλεονεκτήματα για τον διαμεσολαβητή

Φυσικό cross-selling: Κάθε πελάτης αυτοκινήτου, κατοικίας, υγείας ή οικογένειας μπορεί να είναι και κηδεμόνας κατοικιδίου.

Χαμηλός ανταγωνισμός: Η αγορά είναι ακόμη υποασφαλισμένη και δεν έχει κορεστεί.

Πιστό χαρτοφυλάκιο: Ο δεσμός ανθρώπου και κατοικιδίου είναι συναισθηματικός – η πρόταση βασίζεται στη φροντίδα, όχι μόνο στην τιμή.

Η ερώτηση που ανοίγει την ευκαιρία είναι απλή: «Έχετε σκύλο ή γάτα στο σπίτι;»

Έκδοση Ασφαλιστηρίου: Πιο Εύκολη από Ποτέ

Για όσους χρησιμοποιούν DataWise Innovative Software:

Απευθείας έκδοση: Όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από το γνώριμο περιβάλλον της Data Wise, χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο εργασίας σας.

Μέγιστη ταχύτητα: Λιγότερα βήματα και μηδενική τριβή για να κλείνετε τη συμφωνία τη στιγμή ακριβώς που ο πελάτης δείχνει ενδιαφέρον.

Κορυφαία οργάνωση: Πλήρης αυτοματοποίηση μέσω ενός από τα καλύτερα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς.

Για όσους χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο μηχανογραφικό σύστημα: