Συνάντηση ΣΠΑΤΕ με την Υπουργό Εργασίας

Το ΔΣ του ΣΠΑΤΕ την Τρίτη 28 Ιουλίου, είχε μια παραγωγική συνάντηση την αρμόδια υπουργό Εργασίας κα Νίκη Κεραμέως.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το νομοσχέδιο που ήταν σε διαβούλευση για το ΤΕΑ (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) ως θεσμικού 2ου πυλώνα ασφάλισης. Ως ΣΠΑΤΕ, χαιρετίσαμε την πολιτική πρωτοβουλία ενίσχυσης και θεσμικής στήριξης των ΤΕΑ-ΟΑΠΕΣ θέτοντας κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο πέραν της διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαμε. Οι προτάσεις μας αφορούν τα συμφέροντα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, τον ασφαλιστικό κλάδο εν γένει και εστιάζουν στην ανάγκη θεσμικής συμμετοχής του Κλάδου στον 2ο πυλώνα ασφάλισης.

Στόχος είναι το παρόν νομοσχέδιο να ενισχύσει την ασφαλιστική συνείδηση εν γένει και την περαιτέρω ανάπτυξη του 3ου πυλώνα Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Εκ μέρους του ΣΠΑΤΕ παρευρέθηκαν στη συνάντηση ο Πρόεδρος Γ.Χατζηγεωργάκης, ο Αντιπρόεδρος Ν.Ζόμπολας, ο Ειδ. Γραμματέας κ. Βαγγέλης Βαγενάς το Τακτικό Μέλος ΔΣ κα Ελευθερία Μεταξά.