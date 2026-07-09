Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεχίζει τον κύκλο διαλόγου με πολιτικούς, θέτοντας επί τάπητος καίρια ζητήματα για την ασφαλιστική αγορά αλλά και την επιχειρηματικότητα.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του id, ο Ευάγγελος Λιάκος, Βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης - Χαράλαμπος Καλαματιανός, δικηγόρος, πολιτικός, βουλευτής Ηλείας και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖΑ και εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) θα μιλήσουν για τα θέματα που απασχολούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και την ασφαλιστική αγορά.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία γίνεται σε μία περίοδο έντονων πολιτικών συζητήσεων, εν όψει της ΔΕΘ αλλά και της προεκλογικής τροχιάς στην οποία έχουν μπει τα κόμματα.





