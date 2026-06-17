Insurance Daily
ALLIANZ "Paralympic Movement"
INSURTECHΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

100.000 ευρώ από την NN στην startup ‘Grandmama’

Μέσα από τον διαγωνισμό, στόχος του Ομίλου ΝΝ είναι η ανάδειξη επιχειρηματικών προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν σε ένα καλύτερο αύριο

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
100.000 ευρώ από την NN στην startup ‘Grandmama’

Η startup ‘Grandmama’ από τη χώρα μας αναδείχθηκε νικήτρια της 3ης διοργάνωσης του NN Social Innovation Startup Award, της διεθνούς πρωτοβουλίας του Ομίλου NN, που, σε συνεργασία με τη Rubio Impact Ventures, προωθεί καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής, σωματικής και/ή ψυχικής ευημερίας.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 380 αιτήσεις από όλη την Ευρώπη και την Ιαπωνία, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα σε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οι φιναλίστ παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, από την κατ’ οίκον φροντίδα και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας, έως τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, την πρόληψη της σχολικής διαρροής, την εκπαίδευση επαγγελματιών φροντίδας, αλλά και τη βελτίωση της πρόσβασης στον πολιτισμό.

Η ‘Grandmama’ ξεχώρισε για τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων σε μια περίοδο που, λόγω της δημογραφικής γήρανσης, αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά ζητήματα για τις οικογένειες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μέσα από την πλατφόρμα της, που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να απλοποιήσει τη διαδικασία, βοηθά οικογένειες να βρίσκουν εύκολα και άμεσα αξιόπιστους φροντιστές, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες αμοιβές.

Για τη λύση και τον κοινωνικό της αντίκτυπο, η ‘Grandmama’ πέτυχε χρηματική χορηγία 100.000 ευρώ, καθώς και ευκαιρίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξής της. Η νίκη της ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Hello Tomorrow Conference στο Άμστερνταμ, όπου οι έξι νεοφυείς επιχειρήσεις που έφτασαν στον τελικό παρουσίασαν τις προτάσεις τους.

Η πρώτη θέση της ‘Grandmama’ αποτελεί σημαντική διάκριση για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, καθώς αναδεικνύει σε διεθνές επίπεδο μία ελληνική λύση που απαντά σε μία κρίσιμη κοινωνική πρόκληση σήμερα.

Το βραβείο αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της NN να συμβάλλει στην ευημερία των ανθρώπων στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Μέσω του Community Investment programme και του NN Social Innovation Fund, στηρίζει πρωτοβουλίες και κοινωνικές επιχειρήσεις που ενισχύουν την οικονομική, σωματική και/ή ψυχική ευεξία, με έμφαση σε ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης.

#Startup#Εκπαίδευση
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΕΤΕΑ

Σχόλια

Φόρτωση...
HDI
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Εκδηλώσεις
Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις
Interlife Mare
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Ζώντας με τις καταστροφές: Το οικονομικό στοίχημα της ανθεκτικότητας

Ζώντας με τις καταστροφές: Το οικονομικό στοίχημα της ανθεκτικότητας

Swiss Re: "Διαβάζοντας το ποτάμι" πριν από μία καταστροφή

Swiss Re: "Διαβάζοντας το ποτάμι" πριν από μία καταστροφή

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Αναγκαία η ενίσχυση των υποδομών

Αναγκαία η ενίσχυση των υποδομών

Δράση "Job Shadow" από την Carglass®

Δράση "Job Shadow" από την Carglass®

Ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν είναι μόνος

Ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν είναι μόνος

NN Hellas: Το ορόσημο του €1 δισ. και η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης

NN Hellas: Το ορόσημο του €1 δισ. και η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)Insurance Daily

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση