Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων.

Σήμερα, στις 11:00, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

Η σύσκεψη που είχε αρχικά προγραμματιστεί στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, στο Πόρτο Γερμενό, αναβάλλεται, καθώς η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια συνεχίζουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών. Η πραγματοποίησή της προγραμματίζεται για την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.

Έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

Παράλληλα, μετά τον συντονισμό των υπηρεσιών Κρατικής Αρωγής με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 17:00, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Αντικείμενό της θα είναι η εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων που αφορούν την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και των λοιπών ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Κατά τη συνεδρίαση θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων.

Άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού Κρατικής Αρωγής

Από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε συνεχής συντονισμός και επικοινωνία με τους πληγέντες Δήμους, τις Περιφέρειες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών Κρατικής Αρωγής.

Στο πλαίσιο αυτό:

• Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας θα αναπτυχθούν πέντε τριμελείς επιτροπές αυτοψίας μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), προερχόμενες από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής & Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα αυτοψίες, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

• Στον Δήμο Θηβαίων μεταβαίνουν δυο τριμελείς επιτροπές αυτοψίας μηχανικών από τη ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδας και τη ΔΑΕΦΚ Αττικής & Κρήτης για την έναρξη των αυτοψιών.

• Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 μεταβαίνουν κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας: