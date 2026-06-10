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«Ανάχωμα» στις φυσικές καταστροφές η κουλτούρα ασφάλισης

O Πάνος Κούβαλης, ο Peter Hangen και ο Νίκος Γαβρίλης στο NatCat Summit 2026

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|10/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
«Ανάχωμα» στις φυσικές καταστροφές η κουλτούρα ασφάλισης

Η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης και εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, καθώς και ο έλεγχος για την εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν το μετριασμό των συνεπειών τους, όπως η υποχρεωτικότητα ασφάλισης για τις επιχειρήσεις, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μεγάλο κενό προστασίας της περιουσίας στην Ελλάδα. Το ζήτημα της ενημέρωσης για την προστασία της περιουσίας και των υποδομών και την αξιοποίηση εργαλείων δεδομένων που παρέχουν πληρέστερη πληροφόρηση για ακραία γεγονότα ανέλυσαν σε συζήτηση του NatCat Summit 2026 ο Πάνος Κούβαλης Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών (COO) στην Interamerican Group, ο Peter Hangen Επικεφαλής Κλάδου Κατασκευών στην Starr Europe Insurance Limited και ο Νίκος Γαβρίλης Διευθυντής Επικοινωνίας του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, συμμετέχοντας σε πάνελ στο NatCat Summit 2026. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη σχεδιασμού πολιτικής κινήτρων για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλισης για τις υποδομές, τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κούβαλη «1 στους 2 πολίτες δεν πιστεύει ότι μπορεί να πληγεί από σεισμό, 2 στους 3 θεωρούν ότι δεν τους αφορά ένα πλημμυρικό φαινόμενο, μόλις το 30% ψάχνει για ασφάλιση κατοικίας και λιγότερο από το 20% των σπιτιών είναι ασφαλισμένο».  Μίλησε για την ανάγκη δεδομένων που οδηγούν αφενός σε σχεδιασμό της πρόληψης και αφετέρου δικαιότερη τιμολόγηση. «Όταν έγινε ο Ιανός το 2020 είδαμε πολλές ζημιές στην Καρδίτσα και στις καταγραφές οι κάτοικοι δήλωσαν ότι ανά 5-10 χρόνια έχουν ζημιές.  Κάναμε μία συνεργασία με το Αστεροκσοπείο της Αθήνας και αποτυπώσαμε τον κίνδυνο της πλημμύρας με δεδομένα». Η Interamerican επίσης συνεργάζεται με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τη δημιουργία μίας καινούριας εκδοχής  των χαρτών για την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς».

Ο Peter Hangen τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης  για την περιουσία αλλά και τις δημόσιες υποδομές  και αναφερόμενος στην μεγάλη καταστροφή του Ντάνιελ επισήμανε ότι πρέπει να σχεδιάζεται η ανθεκτικότητα  με βάση τα σύγχρονα δεδομένα.

Ο Νίκος Γαβρίλης  ανέδειξε το θέμα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προστασία της περιουσίας, σημειώνοντας ότι απαιτείται δυναμική δράση, προκειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση. Μιλώντας για το ρόλο της τεχνολογίας τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει σημαντικά στο έργο της ασφαλιστικής και διαμεσολαβητικής αγοράς, ωστόσο ο ρόλος του ανθρώπου παραμένει αναντικατάστατος και αυτό αποτυπώνεται και στα ευρήματα ερευνών.  

#Interamerican#Europe#Natcat Summit#Ασφάλιση Κατοικίας#Γαβρίλης#Εφαρμογή#Ιανός#Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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