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Αποκλειστική συνεργασία Brokers Union με τον Όμιλο HHG

Οι ασφαλισμένοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα προνομίων και ειδικών παροχών

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|21/7/2026
Sofos Insurance
Αποκλειστική συνεργασία Brokers Union με τον Όμιλο HHG

Η Brokers Union ανακοινώνει τη νέα αποκλειστική συνεργασία της με τον Όμιλο HHG (Hellenic Healthcare Group) , έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον καταξιωμένους ιδιωτικούς ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, οι ασφαλισμένοι της Brokers Union αποκτούν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα προνομίων και ειδικών παροχών, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο του Ομίλου HHG, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαίες μονάδες υγείας, όπως τα Metropolitan Hospital, Metropolitan General, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ & Creta Clinic. Ιδιαίτερα ενισχυμένα προνόμια παρέχονται στα Metropolitan Hospital & Metropolitan General, με σημαντικές εκπτώσεις και ειδικές χρεώσεις σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας.

Η νέα συνεργασία προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία σε όλους τους πελάτες της Brokers Union, καθώς, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού προγράμματος που διατηρούν στην Εταιρεία (π.χ. ασφάλιση αυτοκινήτου, πυρός, αστικής ευθύνης κ.ά.), αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αποκλειστικών δωρεάν παροχών και προνομίων στα συνεργαζόμενα νοσηλευτήρια, απολαμβάνοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ενισχυμένη φροντίδα υγείας.

Η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί ακόμη μία σημαντική πρωτοβουλία της Brokers Union στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των παροχών που συνοδεύουν κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Με συνέπεια στη φιλοσοφία της για διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η εταιρεία επενδύει σε συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς, δημιουργώντας ουσιαστικά οφέλη τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για το δίκτυο των συνεργατών της.

Η υγεία αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες προστασίας για την κάθε οικογένεια. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, η Brokers Union διευρύνει συνεχώς τις συνεργασίες της με κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών υγείας, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, αξιοπιστία και πραγματικό όφελος για τον ασφαλισμένο.

Η νέα συνεργασία με τον Όμιλο HHG εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών της Brokers Union, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση των υπηρεσιών και των προνομίων που απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι και οι συνεργάτες της.

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