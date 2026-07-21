Αποκλειστική συνεργασία Brokers Union με τον Όμιλο HHG

Η Brokers Union ανακοινώνει τη νέα αποκλειστική συνεργασία της με τον Όμιλο HHG (Hellenic Healthcare Group) , έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον καταξιωμένους ιδιωτικούς ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, οι ασφαλισμένοι της Brokers Union αποκτούν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα προνομίων και ειδικών παροχών, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο του Ομίλου HHG, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαίες μονάδες υγείας, όπως τα Metropolitan Hospital, Metropolitan General, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ & Creta Clinic. Ιδιαίτερα ενισχυμένα προνόμια παρέχονται στα Metropolitan Hospital & Metropolitan General, με σημαντικές εκπτώσεις και ειδικές χρεώσεις σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας.

Η νέα συνεργασία προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία σε όλους τους πελάτες της Brokers Union, καθώς, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού προγράμματος που διατηρούν στην Εταιρεία (π.χ. ασφάλιση αυτοκινήτου, πυρός, αστικής ευθύνης κ.ά.), αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αποκλειστικών δωρεάν παροχών και προνομίων στα συνεργαζόμενα νοσηλευτήρια, απολαμβάνοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ενισχυμένη φροντίδα υγείας.

Η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί ακόμη μία σημαντική πρωτοβουλία της Brokers Union στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των παροχών που συνοδεύουν κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.