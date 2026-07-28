Το πρότυπο του 360° Wealth Insurance

Δημιουργώντας το νέο πρότυπο στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση για Αποταμιευτικές - Επενδυτικές και Συνταξιοδοτικές Λύσεις
Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά φαίνεται να βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση των τελευταίων ετών αλλά και σε μια ιστορική ευκαιρία
Για δεκαετίες, η συζήτηση επικεντρωνόταν κυρίως στην προστασία από κινδύνους. Σήμερα, όμως, οι πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν επιπλέον και μια διαφορετική πραγματικότητα: μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αυξανόμενη αβεβαιότητα για τη μελλοντική σύνταξη, πληθωριστικές πιέσεις και την ανάγκη δημιουργίας προσωπικού κεφαλαίου που θα εξασφαλίζει οικονομική ανεξαρτησία στο μέλλον
Η Αποταμίευση - Επένδυση με ασφαλιστικά χαρακτηριστικά και η Συνταξιοδοτική προετοιμασία – σε 2ο & 3ο πυλώνα - δεν αποτελούν πλέον προαιρετικές επιλογές, αποτελούν κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα
Αυτό το νέο υπό διαμόρφωση περιβάλλον δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις για τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Ο σύγχρονος Ασφαλιστικός Σύμβουλος δεν αρκεί να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. Οφείλει να μπορεί να αναλύει οικονομικούς στόχους, να αξιολογεί επενδυτικά προφίλ, να σχεδιάζει μακροχρόνιες στρατηγικές και να συνοδεύει τον πελάτη του σε μια σχέση που μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες.
Η πραγματική αξία πλέον δεν βρίσκεται στο ασφαλιστήριο. Βρίσκεται στη τεχνογνωσία που παρέχουμε στον πελάτη μας ώστε να κάνει τις επιλογές του
Τα Επενδυτικά Προϊόντα βασιζόμενα σε Ασφάλιση μπορούν να αντιγραφούν. Οι αποδόσεις μεταβάλλονται. Οι αγορές ανεβαίνουν και υποχωρούν. Εκείνο που δεν αντιγράφεται είναι η ποιότητα της συμβουλευτικής εμπειρίας που προσφέρει ένας σωστά εκπαιδευμένος επαγγελματίας
Στην BROKERS UNION αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική μας επιλογή.
Με περισσότερους από 120.000 πελάτες και πάνω από 800 συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ακόμη εμπορική συνεργασία. Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γνώσης, υποστήριξης και συνεχούς εξέλιξης για κάθε συνεργάτη που επιθυμεί να αναπτύξει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό του σε αυτή την εξειδικευμένη και διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά.
Πιο συγκεκριμένα στην BROKERS UNION έχουμε δημιουργήσει μια εξειδικευμένη Μονάδα με ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης Συνεργατών για ανάπτυξη εργασιών σε αποταμιευτικά - επενδυτικά προϊόντα μεταβλητής ( Unit Linked ) αλλά και σταθερής απόδοσης .
Το μοντέλο 360° Wealth Insurance περιλαμβάνει προγράμματα training, coaching για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, συστήματα ανάλυσης αναγκών και αξιολόγησης της Καταλληλότητας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της IDD ενώ προβλέπει προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν ολόκληρη τη συμβουλευτική διαδικασία, από την πρώτη συνάντηση μέχρι τη διαρκή εξυπηρέτηση του πελάτη
Η πραγματική μας διαφοροποίηση, όμως, βρίσκεται στη φιλοσοφία μας.
Πιστεύουμε ότι η σχέση με τον πελάτη δεν ολοκληρώνεται με την υπογραφή ενός ασφαλιστηρίου. Τότε ακριβώς ξεκινά.
Η ενεργός διαχείριση των ασφαλιστηρίων Unit Linked αποτελεί το βασικό στοιχείο που μας διαφοροποιεί. Παρέχουμε εξειδικευμένη υποστήριξη για τον σχεδιασμό της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής, η οποία προσαρμόζεται απόλυτα στους στόχους, τον χρονικό ορίζοντα και το επενδυτικό προφίλ κάθε πελάτη. Ταυτόχρονα, μέσα από την ετήσια ανασκόπηση του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου (ΛΕΑ) διασφαλίζουμε ότι οι επιλογές του παραμένουν διαρκώς ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες του, καθώς αυτές εξελίσσονται.
Αντίστοιχα, στις σύγχρονες συνταξιοδοτικές λύσεις, τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα, στοχεύουμε να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με πληρότητα στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Εκτιμάται ότι η επόμενη δεκαετία θα ανήκει στους επαγγελματίες που θα επενδύσουν στη γνώση και στην εξειδίκευση. Οι πελάτες αναζητούν πλέον συμβούλους που μπορούν να τους καθοδηγήσουν με υπευθυνότητα στις αποφάσεις που αφορούν την περιουσία, την αποταμίευση και τη σύνταξή τους. Επιπλέον οι σύμβουλοι, με τη σειρά τους, χρειάζονται έναν Συνεργάτη που θα τους προσφέρει σταθερή υποστήριξη, τεχνογνωσία και καινοτόμα εργαλεία.
Η φιλοδοξία μας είναι ξεκάθαρη: Να αποτελέσουμε την πρώτη επιλογή κάθε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που επιθυμεί να αναπτύξει με ασφάλεια, ποιότητα και επαγγελματισμό τις εργασίες του στον τομέα των αποταμιευτικών - επενδυτικών και συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών λύσεων.
Η BROKERS UNION δεν επενδύει απλώς στην ανάπτυξη ενός ακόμη κλάδου εργασιών. Επενδύει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όπου η συμβουλευτική αξία, η διαφάνεια, η τεχνολογία και η μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης αποτελούν τα θεμέλια της επόμενης ημέρας.
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Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά
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