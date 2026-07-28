Το πρότυπο του 360° Wealth Insurance

Δημιουργώντας το νέο πρότυπο στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση για Αποταμιευτικές - Επενδυτικές και Συνταξιοδοτικές Λύσεις

Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά φαίνεται να βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση των τελευταίων ετών αλλά και σε μια ιστορική ευκαιρία

Για δεκαετίες, η συζήτηση επικεντρωνόταν κυρίως στην προστασία από κινδύνους. Σήμερα, όμως, οι πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν επιπλέον και μια διαφορετική πραγματικότητα: μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αυξανόμενη αβεβαιότητα για τη μελλοντική σύνταξη, πληθωριστικές πιέσεις και την ανάγκη δημιουργίας προσωπικού κεφαλαίου που θα εξασφαλίζει οικονομική ανεξαρτησία στο μέλλον

Η Αποταμίευση - Επένδυση με ασφαλιστικά χαρακτηριστικά και η Συνταξιοδοτική προετοιμασία – σε 2ο & 3ο πυλώνα - δεν αποτελούν πλέον προαιρετικές επιλογές, αποτελούν κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα

Αυτό το νέο υπό διαμόρφωση περιβάλλον δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις για τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Ο σύγχρονος Ασφαλιστικός Σύμβουλος δεν αρκεί να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. Οφείλει να μπορεί να αναλύει οικονομικούς στόχους, να αξιολογεί επενδυτικά προφίλ, να σχεδιάζει μακροχρόνιες στρατηγικές και να συνοδεύει τον πελάτη του σε μια σχέση που μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες.

Η πραγματική αξία πλέον δεν βρίσκεται στο ασφαλιστήριο. Βρίσκεται στη τεχνογνωσία που παρέχουμε στον πελάτη μας ώστε να κάνει τις επιλογές του

Τα Επενδυτικά Προϊόντα βασιζόμενα σε Ασφάλιση μπορούν να αντιγραφούν. Οι αποδόσεις μεταβάλλονται. Οι αγορές ανεβαίνουν και υποχωρούν. Εκείνο που δεν αντιγράφεται είναι η ποιότητα της συμβουλευτικής εμπειρίας που προσφέρει ένας σωστά εκπαιδευμένος επαγγελματίας

Στην BROKERS UNION αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική μας επιλογή.

Με περισσότερους από 120.000 πελάτες και πάνω από 800 συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ακόμη εμπορική συνεργασία. Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γνώσης, υποστήριξης και συνεχούς εξέλιξης για κάθε συνεργάτη που επιθυμεί να αναπτύξει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό του σε αυτή την εξειδικευμένη και διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά.