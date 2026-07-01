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Metropolitan Hospital: Σημαντική Διεθνής Διάκριση

Το Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς έλαβε την επίσημη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση από το EACVI, τον εξειδικευμένο κλάδο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|1/7/2026
Athinaiki
Metropolitan Hospital: Σημαντική Διεθνής Διάκριση

Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνής διάκριση, που επισφραγίζει την κορυφαία ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και την προσήλωσή του στην ιατρική αριστεία, ανήκει πλέον στο Metropolitan Hospital.

Το Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του θεραπευτηρίου, υπό τη διεύθυνση του δρ Ιωάννη Παληού, Καρδιολόγου, έλαβε την επίσημη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση (Laboratory Accreditation) από το EACVI (European Association of Cardiovascular Imaging),τον εξειδικευμένο κλάδο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Με τη διαπίστευση αυτή, το Τμήμα εντάσσεται στα κορυφαία πιστοποιημένα κέντρα της Ευρώπης, καθώς αποτελεί ένα από τα περίπου 25 νοσοκομεία σε ολόκληρη την ήπειρο που κατέχουν τη συγκεκριμένη αναγνώριση.

Η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση από το EACVI αποτελεί την απόλυτη εγγύηση για την εγκυρότητα, την ασφάλεια και το κορυφαίο επίπεδο των εξετάσεων, καθώς βεβαιώνει ότι το Τμήμα πληροί τα πιο αυστηρά διεθνή κριτήρια. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την κορυφαία επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, την τήρηση των πιο σύγχρονων και ασφαλών ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων εξέτασης, καθώς και την τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του Metropolitan Hospital, δρ Ιωάννης Παληός, είναι πιστοποιημένος στο ανώτατο επίπεδο (Επίπεδο 3 - Level 3) από το EACVI και το SCMR (Society for Cardiovascular Magnetic Resonance) για τη διενέργεια και διάγνωση εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς.

Αυτή η διάκριση έρχεται να προστεθεί στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Metropolitan Hospital και του Ομίλου HHG, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του θεραπευτηρίου και τη σταθερή του προσήλωση στην επιστημονική πρωτοπορία και την ασφάλεια των ασθενών.

#Hhg#Metropolitan#Metropolitan Hospital
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Metropolitan

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