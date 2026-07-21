Brokers Union: «15 χρόνια ζωής, 50 χρόνια εμπειρίας»

Σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Ble Azure, η ετήσια εκδήλωση της Brokers Union, η οποία φέτος είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 15 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Με κεντρικό μήνυμα «15 χρόνια ζωής, 50 χρόνια εμπειρίας» και το επετειακό σήμα "15 Years of Excellence", η βραδιά αποτέλεσε μια ευκαιρία να τιμηθεί η πορεία της εταιρείας, να αναγνωριστεί η συμβολή των συνεργατών της και να αναδειχθεί το κοινό όραμα για την επόμενη ημέρα.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος κα Εύη Φραγκάκη, συμβάλλοντας με τον άμεσο και επαγγελματικό της τρόπο στη δημιουργία μιας ζεστής και γιορτινής ατμόσφαιρας.

Το «παρών» έδωσαν συνεργάτες του δικτύου, εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, εκπρόσωποι του κλαδικού Τύπου και φίλοι της εταιρείας, τιμώντας με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή επέτειο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός επετειακού βίντεο, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκε η διαδρομή της Brokers Union, συνδέοντας τα 50 χρόνια εμπειρίας με τα 15 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Το αφιέρωμα ανέδειξε τους ανθρώπους, τις συνεργασίες και τις αξίες που διαμόρφωσαν την πορεία της μέχρι σήμερα, δίνοντας το στίγμα μιας βραδιάς αφιερωμένης στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Brokers Union, κ. Νικόλαος Βελλιάδης, αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και στις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον του κλάδου.

Τόνισε ότι η προσαρμογή στις νέες συνθήκες προϋποθέτει περιορισμό του λειτουργικού κόστους και αξιοποίηση οργανωμένων δομών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Παρουσίασε, παράλληλα, τη στρατηγική της Brokers Union για την ενσωμάτωση συνεργατών και παραγωγής στο οργανωμένο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας, μέσω agencies και σύγχρονων υποδομών που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Όπως σημείωσε, μόνο κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η εταιρεία προχώρησε σε 34 νέες συνεργασίες, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη δυναμική του μοντέλου και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από την αγορά.

Στη συνέχεια, ο CEO της Brokers Union, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, παρουσίασε τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην οργανωμένη υποδομή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών.