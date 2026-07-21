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Brokers Union: «15 χρόνια ζωής, 50 χρόνια εμπειρίας»

Νικόλαος Βελλιάδης: «Μόνο κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η εταιρεία προχώρησε σε 34 νέες συνεργασίες»

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|21/7/2026
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Brokers Union: «15 χρόνια ζωής, 50 χρόνια εμπειρίας»

Σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Ble Azure, η ετήσια εκδήλωση της Brokers Union, η οποία φέτος είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 15 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Με κεντρικό μήνυμα «15 χρόνια ζωής, 50 χρόνια εμπειρίας» και το επετειακό σήμα "15 Years of Excellence", η βραδιά αποτέλεσε μια ευκαιρία να τιμηθεί η πορεία της εταιρείας, να αναγνωριστεί η συμβολή των συνεργατών της και να αναδειχθεί το κοινό όραμα για την επόμενη ημέρα.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος κα Εύη Φραγκάκη, συμβάλλοντας με τον άμεσο και επαγγελματικό της τρόπο στη δημιουργία μιας ζεστής και γιορτινής ατμόσφαιρας.

Το «παρών» έδωσαν συνεργάτες του δικτύου, εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, εκπρόσωποι του κλαδικού Τύπου και φίλοι της εταιρείας, τιμώντας με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή επέτειο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός επετειακού βίντεο, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκε η διαδρομή της Brokers Union, συνδέοντας τα 50 χρόνια εμπειρίας με τα 15 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Το αφιέρωμα ανέδειξε τους ανθρώπους, τις συνεργασίες και τις αξίες που διαμόρφωσαν την πορεία της μέχρι σήμερα, δίνοντας το στίγμα μιας βραδιάς αφιερωμένης στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Brokers Union, κ. Νικόλαος Βελλιάδης, αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και στις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον του κλάδου.

Τόνισε ότι η προσαρμογή στις νέες συνθήκες προϋποθέτει περιορισμό του λειτουργικού κόστους και αξιοποίηση οργανωμένων δομών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Παρουσίασε, παράλληλα, τη στρατηγική της Brokers Union για την ενσωμάτωση συνεργατών και παραγωγής στο οργανωμένο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας, μέσω agencies και σύγχρονων υποδομών που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Όπως σημείωσε, μόνο κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η εταιρεία προχώρησε σε 34 νέες συνεργασίες, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη δυναμική του μοντέλου και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από την αγορά.

Στη συνέχεια, ο CEO της Brokers Union, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, παρουσίασε τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην οργανωμένη υποδομή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών.

Κατά την ομιλία του υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας, ισχυρών υποδομών και ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τον σύγχρονο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επενδύσεις της Brokers Union σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν την καθημερινή λειτουργία των συνεργατών, να περιορίζουν το διαχειριστικό βάρος και να τους επιτρέπουν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη συμβουλευτική και στην ανάπτυξη των εργασιών τους.

Παρουσίασε επίσης τα βασικά μεγέθη και τις επιδόσεις του Ομίλου, αναδεικνύοντας τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, τις νέες συνεργασίες και τους αναπτυξιακούς στόχους της επόμενης περιόδου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών που στήριξαν τη διοργάνωση ως χορηγοί, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι βραβεύσεις των συνεργατών του δικτύου για τις επιδόσεις τους κατά το 2025. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναγνωρίστηκαν η συνέπεια, η επαγγελματική τους πορεία και η ουσιαστική συμβολή τους στην αναπτυξιακή εξέλιξη της Brokers Union. Η εταιρεία συνεχάρη όλους τους βραβευθέντες, καθώς και το σύνολο των συνεργατών της, οι οποίοι αποτελούν διαχρονικά τη βάση της ανάπτυξης και της επιτυχίας της.

Η Brokers Union εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, προς τους εκπροσώπους του κλαδικού Τύπου για τη διαχρονική στήριξη και προβολή της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και προς τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση ως χορηγοί.

Πάνω απ' όλα, ευχαριστεί τους συνεργάτες της για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη συμβολή τους στη διαδρομή των πρώτων 15 ετών.

Η επετειακή βραδιά ολοκληρώθηκε με αισιοδοξία για το μέλλον και με τη δέσμευση όλων να συνεχίσουν μαζί μια πορεία ανάπτυξης, καινοτομίας και ισχυρών συνεργασιών.

#Brokers Union#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Εκδήλωση
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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