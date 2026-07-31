Insurance Daily
ALLIANZ "Paralympic Movement"
ΥΓΕΙΑ

Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου στην Αττική

ΕΟΔΥ: Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|31/7/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου στην Αττική

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026, ιδίως σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, και συστήνει να λαμβάνετε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.

Την περίοδο 2026, έως τις 29/07/2026, έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 42 εγχώρια περιστατικά λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου στη χώρα, εκ των οποίων τα 35 στην Περιφέρεια Αττικής, τα πέντε (5) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και δύο (2) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.

Όπως υποδεικνύεται από τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος -αρκετά νωρίς στην περίοδο μετάδοσης- ταχέως αυξανόμενος αριθμός περιστατικών, σε συγκεκριμένες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια με συνέπεια.

Στις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης του ΕΟΔΥ, που εκδίδονται κάθε Τετάρτη, μπορείτε να ενημερώνεστε για τους Δήμους όπου έχουν καταγραφεί ήδη κρούσματα σε ανθρώπους, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, και στους οποίους σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός σε κουνούπια. Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, o ΕΟΔΥ συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας χρειάζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα, που κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα ενδεδειγμένα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

#Εοδυ#Περιφέρεια Αττικής
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Europi Insurance

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά
asfalistikomarketing

Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά

asfalistikomarketing
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
Διαμεσολάβηση
Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Πρόστιμο 250 ευρώ για τα ανασφάλιστα πατίνια
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

9 ερωτο-απαντήσεις για τη Salmonella

9 ερωτο-απαντήσεις για τη Salmonella

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

Αποκλειστική συνεργασία Brokers Union με τον Όμιλο HHG

Αποκλειστική συνεργασία Brokers Union με τον Όμιλο HHG

Πώς θα προστατευτείτε από τον καύσωνα

Πώς θα προστατευτείτε από τον καύσωνα

Κυανούς Σταυρός: Ένα πρότυπο ιατρικό κέντρο στη Β.Ελλάδα

Κυανούς Σταυρός: Ένα πρότυπο ιατρικό κέντρο στη Β.Ελλάδα

Εθνικό Σχέδιο Υγείας 2035: Η αναγκαία μεταρρύθμιση

Εθνικό Σχέδιο Υγείας 2035: Η αναγκαία μεταρρύθμιση

Το σπλαχνικό λίπος "απειλεί" τον εγκέφαλο

Το σπλαχνικό λίπος "απειλεί" τον εγκέφαλο

Metropolitan Hospital: Σημαντική Διεθνής Διάκριση

Metropolitan Hospital: Σημαντική Διεθνής Διάκριση

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026Ethica

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

ΕΠΑΦΟΣ: Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης επενδύει στη διαδραστική εκπαίδευση Ethica

ΕΠΑΦΟΣ: Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης επενδύει στη διαδραστική εκπαίδευση

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;Insurance Daily

Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

Μετατρέποντας τις προκλήσεις σε επιχειρηματικές λύσειςEthica

Μετατρέποντας τις προκλήσεις σε επιχειρηματικές λύσεις

Η ELPEN στους ελκυστικότερους εργοδότεςMedly

Η ELPEN στους ελκυστικότερους εργοδότες

Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγοράInsurance Daily

Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά