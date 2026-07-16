Κυανούς Σταυρός: Ένα πρότυπο ιατρικό κέντρο στη Β.Ελλάδα

Νέοι δρόμοι για την ιατρική φροντίδα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, διανοίγονται με τη δημιουργία στην Κλινική Κυανούς Σταυρός, μέλος του Ομίλου IMITHEA, του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής, μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα επένδυσης σε τεχνολογία αιχμής.

Με κεντρικούς βραχίονες το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci, για χειρουργικές, ουρολογικές και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις με εκπληκτική ακρίβεια και ελαχιστοποίηση επιπλοκών, καθώς και το ρομποτικό σύστημα αρθροπλαστικών επεμβάσεων γόνατος και ισχίου Μako, το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, ο Κυανούς Σταυρός αναδεικνύεται πλέον σε μία πρότυπη κλινική ρομποτικής χειρουργικής, εφάμιλλη αντίστοιχων ευρωπαϊκών κέντρων, προσφέροντας στους ασθενείς καινοτόμες επεμβάσεις ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής με κορυφαία επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.

Η τεχνολογία αιχμής του συστήματος Da Vinci X, που αποτελεί το νέο όπλο της Κλινικής Κυανούς Σταυρός, εξασφαλίζει το καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή, καθώς έχει σχεδιαστεί για τη διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων με ελάχιστα επεμβατική και τραυματική μέθοδο, με ακρίβεια χιλιοστού και με εξαιρετικά λεπτομερή αναγνώριση των ανατομικών δομών. Μεταξύ άλλων, η ρομποτική χειρουργική Da Vinci X προσφέρει στον ασθενή μικρότερο χρόνο νοσηλείας, λιγότερες μεταγγίσεις αίματος, λιγότερο πόνο, μειωμένες μετεγχειρητικές επιπλοκές, μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων,ταχύτερη ανάρρωση, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Με το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα στον Κυανού Σταυρό γίνεται ήδη μεγάλος αριθμός επεμβάσεων στη Γενική Χειρουργική, Βαριατρική, Ουρολογία και Θωρακοχειρουργική.

Παράλληλα, νέα δεδομένα διαμορφώνει και το ρομποτικό σύστημα Μako που εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια και μηδενίζει το ανθρώπινο λάθος στην αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου. Πρόκειται για το μοναδικό σύστημα της κατηγορίας SmartRobotics που εγγυάται αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο για τη Βόρεια Ελλάδα είναι εγκατεστημένο μόνον στον Κυανού Σταυρό.