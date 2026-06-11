ERGO: Στη Γαλλική Ριβιέρα το ανεξάρτητο δίκτυο

Με ένα τετραήμερο ταξίδι επιβράβευσης στη Νίκαια και την Κυανή Ακτή της Γαλλίας, η ERGO Ασφαλιστική αναγνώρισε τις υψηλές επιδόσεις των Ανεξάρτητων Συνεργατών και των Μεσιτών. Ο δημοφιλής προορισμός της Μεσογείου αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια ξεχωριστή εμπειρία επιβράβευσης, αφιερωμένη στους συνεργάτες που, μέσα από τη σταθερή συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας, συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή της πορεία.
Στο πλαίσιο του ταξιδιού, οι συνεργάτες περιηγήθηκαν στη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας, περπάτησαν στην εμβληματική Promenade des Anglais και επισκέφθηκαν τη μεσαιωνική κωμόπολη Σαν Πωλ ντε Βανς. Παράλληλα, γνώρισαν την ατμόσφαιρα των Καννών και της διάσημης λεωφόρου Λα Κρουαζέτ. Το ταξίδι συνέπεσε με τις ημέρες του Φεστιβάλ Καννών, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά το κόκκινο χαλί και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα ενός από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.
Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε και η επίσκεψη στο Μονακό, όπου οι συνεργάτες παρακολούθησαν αγώνα Formula E, μια εμπειρία αίγλης και αποκλειστικότητας που συνδύασε την ομορφιά του μικρού Πριγκιπάτου με το θέαμα των ηλεκτρικών αγωνιστικών. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Εζ, το γραφικό χωριό της Γαλλικής Ριβιέρας που δεσπόζει πάνω από τη Μεσόγειο.
Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού αποτέλεσε το επίσημο Gala Dinner, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Τους συνεργάτες συνόδευσαν ο CEO κ. Ερρίκος Μοάτσος, ο Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων κ. Στάθης Τσαούσης, ο Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών κ. Στέλιος Βουγιουκλίδης, ο Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Μεσιτών κ. Γιώργος Παπαδάκης, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας κ. Μάκης Καραμπόλης και η Διευθύντρια Αναλογιστικής Τιμολόγησης Ασφαλίσεων Ζημιών κ. Κωνσταντίνα Παναγίδου.
Ο CEO της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Ερρίκος Μοάτσος, απηύθυνε χαιρετισμό στους διακριθέντες συνεργάτες, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη δέσμευση, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματά τους. Όπως ανέφερε: «Το ταξίδι αυτό αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς σας στην πορεία της εταιρείας. Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα της καθημερινής σας προσπάθειας, της εμπιστοσύνης που χτίζετε με τους πελάτες και της ουσιαστικής συνεργασίας που αναπτύσσεται μαζί μας. Η ERGO διατηρεί ηγετική θέση στις γενικές ασφαλίσεις και έχει θέσει ως προτεραιότητα την περαιτέρω ανάπτυξη παρουσίας της στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται χωρίς εσάς. Οι συνεργάτες μας είναι το πιο ισχυρό μας πλεονέκτημα και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα».
Η ERGO Ασφαλιστική συνεχίζει με συνέπεια την αναπτυξιακή της πορεία. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκονται οι συνεργάτες των δικτύων της, με τους οποίους διατηρεί μια σχέση εμπιστοσύνης, αμοιβαίας εκτίμησης και κοινής προσήλωσης στην επίτευξη υψηλών στόχων και αποτελεσμάτων.
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