ERGO: Στη Γαλλική Ριβιέρα το ανεξάρτητο δίκτυο

Με ένα τετραήμερο ταξίδι επιβράβευσης στη Νίκαια και την Κυανή Ακτή της Γαλλίας, η ERGO Ασφαλιστική αναγνώρισε τις υψηλές επιδόσεις των Ανεξάρτητων Συνεργατών και των Μεσιτών. Ο δημοφιλής προορισμός της Μεσογείου αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μια ξεχωριστή εμπειρία επιβράβευσης, αφιερωμένη στους συνεργάτες που, μέσα από τη σταθερή συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας, συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή της πορεία.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού, οι συνεργάτες περιηγήθηκαν στη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας, περπάτησαν στην εμβληματική Promenade des Anglais και επισκέφθηκαν τη μεσαιωνική κωμόπολη Σαν Πωλ ντε Βανς. Παράλληλα, γνώρισαν την ατμόσφαιρα των Καννών και της διάσημης λεωφόρου Λα Κρουαζέτ. Το ταξίδι συνέπεσε με τις ημέρες του Φεστιβάλ Καννών, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά το κόκκινο χαλί και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα ενός από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε και η επίσκεψη στο Μονακό, όπου οι συνεργάτες παρακολούθησαν αγώνα Formula E, μια εμπειρία αίγλης και αποκλειστικότητας που συνδύασε την ομορφιά του μικρού Πριγκιπάτου με το θέαμα των ηλεκτρικών αγωνιστικών. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Εζ, το γραφικό χωριό της Γαλλικής Ριβιέρας που δεσπόζει πάνω από τη Μεσόγειο.

Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού αποτέλεσε το επίσημο Gala Dinner, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Τους συνεργάτες συνόδευσαν ο CEO κ. Ερρίκος Μοάτσος, ο Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων κ. Στάθης Τσαούσης, ο Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών κ. Στέλιος Βουγιουκλίδης, ο Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Μεσιτών κ. Γιώργος Παπαδάκης, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας κ. Μάκης Καραμπόλης και η Διευθύντρια Αναλογιστικής Τιμολόγησης Ασφαλίσεων Ζημιών κ. Κωνσταντίνα Παναγίδου.