Allianz και Giannakis Academy ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους

Η κίνηση, η ομαδικότητα και η χαρά του παιχνιδιού βρέθηκαν στο επίκεντρο του φετινού MoveNow Basketball Camp, μιας πρωτοβουλίας της Allianz την οποία υλοποιεί σε σύμπραξη με τη Giannakis Academy. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα «μπασκετικών» δραστηριοτήτων, το οποίο ολοκληρώθηκε τη 18 η Ιουλίου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία η οποία συνδύασε την άσκηση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Το MoveNow Basketball Camp αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας MoveNow της Allianz, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή, με στόχο να ενθαρρύνει τη νέα γενιά να παραμένει ενεργή και να ανακαλύψει τη συμβολή του αθλητισμού στη συνολική ευεξία. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που ενισχύουν την κίνηση και την ψυχική ανθεκτικότητα, το MoveNow προάγει έναν πιο υγιή και ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Στο φετινό camp συμμετείχαν περισσότερα από 100 παιδιά, τα οποία, υπό την καθοδήγηση των προπονητών της Giannakis Academy και την εποπτεία του κ. Παναγιώτη Γιαννάκη, συμμετείχαν σε μία σειρά προπονήσεων και δραστηριοτήτων. Οι μικροί αθλητές βελτίωσαν τις τεχνικές τους στο μπάσκετ, εξασκήθηκαν σε βασικά στοιχεία του αθλήματος και μέσα από την καθημερινή συμμετοχή ενίσχυσαν σημαντικές δεξιότητες ζωής, όπως η συνεργασία, η συνέπεια, η πειθαρχία και η αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, το camp αποτέλεσε χώρο επικοινωνίας και σύνδεσης, όπου τα παιδιά δημιούργησαν νέες φιλίες, μοιράστηκαν στιγμές χαράς και απέκτησαν καλοκαιρινές αναμνήσεις. Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά δώρα από την Allianz, ως μια συμβολική αναγνώριση της συμμετοχής τους.