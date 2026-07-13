Εγχειρίδιο δράσης για φυσικές καταστροφές

Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν.

Η προετοιμασία, όμως, είναι το ισχυρότερο εργαλείο απέναντι σε κάθε κρίση.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και το Reale Foundation, επενδύοντας διαχρονικά στην πρόληψη, την προστασία και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, υποστήριξαν την Emfasis Non-Profit για τη δημιουργία του Οδηγού Διαχείρισης Κρίσεων.



Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, και άλλων έκτακτων καταστάσεων, απαραίτητο για κάθε πολίτη την εποχή της κλιματικής κρίσης. Ο Οδηγός σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την TÜV Austria, κορυφαίο διαπιστευμένο φορέα στη διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας.



Τι θα βρείτε στον Οδηγό: