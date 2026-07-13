Εγχειρίδιο δράσης για φυσικές καταστροφές

Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν.
Η προετοιμασία, όμως, είναι το ισχυρότερο εργαλείο απέναντι σε κάθε κρίση.
Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και το Reale Foundation, επενδύοντας διαχρονικά στην πρόληψη, την προστασία και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, υποστήριξαν την Emfasis Non-Profit για τη δημιουργία του Οδηγού Διαχείρισης Κρίσεων.
Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, και άλλων έκτακτων καταστάσεων, απαραίτητο για κάθε πολίτη την εποχή της κλιματικής κρίσης. Ο Οδηγός σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την TÜV Austria, κορυφαίο διαπιστευμένο φορέα στη διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας.
Τι θα βρείτε στον Οδηγό:
Πρακτικές οδηγίες για κάθε στάδιο μιας κρίσης.
Χρήσιμα εργαλεία για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.
Συμβουλές για την προστασία της ζωής, αλλά και της περιουσίας.
Κατευθύνσεις για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων.
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