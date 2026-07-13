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Εγχειρίδιο δράσης για φυσικές καταστροφές

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, το Reale Foundation και η Emfasis Non-Profit ενώνουν δυνάμεις για πιο ανθεκτικές κοινότητες

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|13/7/2026
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Εγχειρίδιο δράσης για φυσικές καταστροφές

Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν.

Η προετοιμασία, όμως, είναι το ισχυρότερο εργαλείο απέναντι σε κάθε κρίση.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και το Reale Foundation, επενδύοντας διαχρονικά στην πρόληψη, την προστασία και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, υποστήριξαν την Emfasis Non-Profit για τη δημιουργία του Οδηγού Διαχείρισης Κρίσεων.

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, και άλλων έκτακτων καταστάσεων, απαραίτητο για κάθε πολίτη την εποχή της κλιματικής κρίσης. Ο Οδηγός σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την TÜV Austria, κορυφαίο διαπιστευμένο φορέα στη διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας.

Τι θα βρείτε στον Οδηγό:

  • Πρακτικές οδηγίες για κάθε στάδιο μιας κρίσης.

  • Χρήσιμα εργαλεία για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.

  • Συμβουλές για την προστασία της ζωής, αλλά και της περιουσίας.

  • Κατευθύνσεις για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων.

    • https://ydrogios.gr/web/?r3d=odigos-diacheirisis-kriseon

    #Υδρόγειος Ασφαλιστική#Emfasis Non-profit#Reale#Tüv Austria#Υδρόγειος#Ασφαλιστική#Οδηγίες#Φυσικές Καταστροφές
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