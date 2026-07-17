Η αγροτική ηρεμία της πόλης Saline στο Μίσιγκαν έχει δώσει τη θέση της σε έναν εθνικό προβληματισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην περιοχή αυτή, μια κοινοπραξία κολοσσών, που περιλαμβάνει τις Oracle, OpenAI, Related Digital, Blackstone και Walbridge, έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός γιγαντιαίου κέντρου δεδομένων (data center) με την ονομασία "The Barn" που είναι μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας Stargate.

της Βίκυς Γερασίμου

Το έργο είναι τεράστιο με προϋπολογισμό 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να εκτείνεται σε περισσότερα από 250 στρέμματα σύμφωνα με το insurancejournal.

Παρόλο που οι υποστηρικτές του υπόσχονται χιλιάδες θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια σε φορολογικά έσοδα, στα διεθνή μέσα καταγράφεται ότι η τοπική κοινωνία παραμένει βαθιά διχασμένη, φοβούμενη τις επιπτώσεις στην αγροτική περιοχή και τις ενδεχόμενες ελλείψεις σε νερό. Μάλιστα σε έρευνα των Reuters/Ipsos που έγινε τον Ιούνιο, μόλις το 1/3 των Αμερικανών εγκρίνει τον ρυθμό κατασκευής κέντρων δεδομένων. Επίσης μόνο το 14% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στην κοινότητά του. Φαίνεται ότι η αντίθεση στα data centers είναι ένα από τα λίγα ζητήματα που ενώνει ψηφοφόρους από όλο το πολιτικό φάσμα από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, καθώς πολλοί αισθάνονται ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας «ποδοπατούν» τους πολίτες.