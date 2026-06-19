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Η Generali χορηγός στο φετινό Release Athens Festival

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη ρυθμούς, υποχρεώσεις και περισπασμούς, η μουσική έχει τη μοναδική δύναμη να μας επαναφέρει στο παρόν

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|19/6/2026
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Η Generali χορηγός στο φετινό Release Athens Festival

Η Generali συμμετέχει και φέτος ως χορηγός του Release Athens Festival, ενός από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού, ενισχύοντας την παρουσία της σε εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά σε όσα έχουν πραγματική αξία.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη ρυθμούς, υποχρεώσεις και περισπασμούς, η μουσική έχει τη μοναδική δύναμη να μας επαναφέρει στο παρόν. Να μας φέρνει κοντά στους ανθρώπους γύρω μας, να δημιουργεί συνδέσεις και να μας επιτρέπει να ζούμε τη στιγμή όπως ακριβώς είναι. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζει η φετινή παρουσία της Generali στο Release Athens Festival μέσα από το μήνυμα: BE HERE. BE NOW. BE YOURSELF.

Το Release Athens είναι μια εμπειρία που υπάρχει μόνο στο «εδώ και τώρα». Η μουσική, η ενέργεια, οι άνθρωποι και οι στιγμές που μοιραζόμαστε δημιουργούν αναμνήσεις που μας συνοδεύουν πολύ μετά το τέλος κάθε συναυλίας.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το Release Athens Festival γιορτάζει δέκα χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, ενώ η Generali συμπληρώνει 140 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική αγορά. Δύο σημαντικά ορόσημα που συναντώνται σε μια χρονιά γεμάτη συμβολισμό, δημιουργικότητα και προοπτική.

Χτίζοντας πάνω στην επικοινωνιακή πλατφόρμα HERE. NOW., η Generali εξελίσσει φέτος το μήνυμά της σε μια πιο ανοιχτή και συμμετοχική πρόσκληση: να είμαστε παρόντες, αυθεντικοί και ο εαυτός μας. Μέσα στο περιβάλλον του φεστιβάλ, οι επισκέπτες καλούνται να αφεθούν στη δύναμη της μουσικής, να συνδεθούν με τους ανθρώπους γύρω τους και να ζήσουν τη στιγμή χωρίς φίλτρα.

Στο πλαίσιο της χορηγίας, η Generali θα δώσει δυναμικό «παρών» στον χώρο του φεστιβάλ μέσα από ειδικά διαμορφωμένα σημεία εμπειρίας που αντλούν έμπνευση από την αισθητική και την ενέργεια του Release Athens, προσκαλώντας το κοινό να αλληλεπιδράσει, να δημιουργήσει αναμνήσεις και να μοιραστεί μοναδικές στιγμές.

Παράλληλα, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα ενεργειών στα ψηφιακά της κανάλια, η εταιρεία θα προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να διεκδικήσει προσκλήσεις για αγαπημένες συναυλίες του φεστιβάλ, μεταφέροντας το πνεύμα του BE HERE. BE NOW. BE YOURSELF. και εκτός της Πλατείας Νερού.

Η συμμετοχή της Generali στο Release Athens Festival εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους όχι μόνο στις στιγμές που χρειάζονται προστασία, αλλά και σε εκείνες που δίνουν νόημα, χαρά και έμπνευση στην καθημερινότητά τους. Γιατί οι καλύτερες στιγμές της ζωής δεν συμβαίνουν κάπου αλλού ή κάποια άλλη στιγμή. Συμβαίνουν εδώ. Τώρα.

#Generali
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Atladiki

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