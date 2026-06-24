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Η εξέλιξη του ασφαλιστικού συμβούλου απαιτεί γνώση, τεχνολογία και συμβουλευτική προσέγγιση

Σωτήρης Γουγούσης, Chief Sales Officer της Generali

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|24/6/2026
Athinaiki
Η εξέλιξη του ασφαλιστικού συμβούλου απαιτεί γνώση, τεχνολογία και συμβουλευτική προσέγγιση

Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αξιοποίηση των δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου και δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον επαγγελματικής εξέλιξης για όσους δραστηριοποιούνται σήμερα στον κλάδο.

Σε αυτό το νέο τοπίο, η πρόκληση δεν αφορά μόνο την προσέλκυση νέων ανθρώπων στην ασφαλιστική αγορά, αλλά κυρίως την υποστήριξη των επαγγελματιών του χώρου ώστε να εξελίσσονται διαρκώς και να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής. Στην Generali σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να ενισχύσουν αυτή τη μετάβαση, επενδύοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου ασφαλιστικού συμβούλου, με ισχυρή τεχνογνωσία, σύγχρονες δεξιότητες και ουσιαστική συμβουλευτική προσέγγιση.

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος του σήμερα και του αύριο δεν αρκεί να γνωρίζει μόνο τα προϊόντα ή τις τεχνικές πωλήσεων. Χρειάζεται να κατανοεί το ευρύτερο περιβάλλον κινδύνων, να αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία και να λειτουργεί ως σύμβουλος εμπιστοσύνης για τον πελάτη του. Η ασφάλιση συνδέεται με μερικές από τις πιο κρίσιμες πτυχές της ανθρώπινης ζωής — την υγεία, την οικογένεια, την περιουσία και το μέλλον — και για αυτό η ανθρώπινη διάσταση του επαγγέλματος παραμένει αναντικατάστατη.

Ως οργανισμός πιστεύουμε ότι η συνεχής εκπαίδευση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Για τον λόγο αυτό προετοιμάζουμε για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που θα συνδυάζουν ασφαλιστική τεχνογνωσία, σύγχρονες πρακτικές πωλήσεων και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η στρατηγική ανάπτυξη πελατολογίου, η διαπραγμάτευση, η επικοινωνία και το σύγχρονο customer experience.

Παράλληλα, εξετάζουμε νέες επενδύσεις σε τεχνολογικά εργαλεία και ψηφιακές υποδομές που θα ενισχύσουν την καθημερινή αποτελεσματικότητα των συνεργατών μας καθώς για εμάς η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτοματοποιημένων διαδικασιών δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον ασφαλιστή· έρχεται να του δώσει περισσότερο χρόνο και περισσότερες δυνατότητες για αυτό που έχει πραγματική αξία: τη συμβουλευτική σχέση με τον πελάτη. Η χρήση AI και προηγμένων data analytics μπορεί να συμβάλει σε ταχύτερη και πιο αξιόπιστη επεξεργασία πληροφοριών, καλύτερο έλεγχο στοιχείων και πιο προσωποποιημένες λύσεις για τον ασφαλισμένο. Ταυτόχρονα, δε, η αυτοματοποίηση διαδικασιών αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει σημαντικά την εξυπηρέτηση. Σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα, η ακρίβεια και η αξιοπιστία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία εμπιστοσύνης, η τεχνολογία λειτουργεί ως σημαντικός πολλαπλασιαστής αξίας.

Ωστόσο, η εξυπηρέτηση δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση ενός customer service department. Για εμάς, η ουσιαστική εξυπηρέτηση ξεκινά από τον ίδιο τον ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος καλείται να λειτουργήσει ως advisor και καθοδηγητής του πελάτη σε κάθε στάδιο της ασφαλιστικής του διαδρομής. Ο σύγχρονος ασφαλιστής δεν περιορίζεται στην παρουσίαση ενός προϊόντος· βοηθά τον πελάτη να κατανοήσει τις ανάγκες του, να αξιολογήσει τους κινδύνους και να λάβει αποφάσεις που συνδέονται με τη δική του ποιότητα ζωής και το μέλλον του. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση, η διαχείριση σχέσεων και η αποτελεσματική επικοινωνία. Οι δεξιότητες αυτές, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τα σύγχρονα εργαλεία, μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση επαγγελματιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και στις αυξημένες προσδοκίες των πελατών.

Η παραγωγή ποιοτικού χαρτοφυλακίου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη Generali. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ανάπτυξη σε αριθμούς, αλλά η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες που αισθάνονται ότι λαμβάνουν ουσιαστική προστασία και πραγματική αξία. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία επιδιώκουμε να στηρίξουμε την εξέλιξη του σύγχρονου ασφαλιστικού συμβούλου: ενός επαγγελματία με υψηλό επίπεδο κατάρτισης, συμβουλευτική αντίληψη και βαθιά επίγνωση της κοινωνικής αξίας της ασφάλισης.

Η ασφαλιστική αγορά συνεχίζει να προσφέρει σημαντικές προοπτικές για ανθρώπους που επιθυμούν να εξελιχθούν σε έναν δυναμικό και διαρκώς μετασχηματιζόμενο κλάδο. Στη Generali πιστεύουμε ότι το μέλλον ανήκει στους επαγγελματίες που μπορούν να συνδυάζουν την τεχνολογία με την ανθρώπινη επαφή, τη γνώση με τη συμβουλευτική προσέγγιση και την αποτελεσματικότητα με την πραγματική φροντίδα για τον πελάτη.

To άρθρο δημοσιεύτηκε στο "Ασφαλιστικό Marketing", Τεύχος Μαίου 2026.

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