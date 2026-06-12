Η γονιδιωματική και η ιατρική ακριβείας μετασχηματίζουν ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο προλαμβάνουμε, διαγιγνώσκουμε και αντιμετωπίζουμε τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Από την έγκαιρη αναγνώριση ατόμων υψηλού κινδύνου έως την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών, οι νέες επιστημονικές εξελίξεις δημιουργούν πρωτόγνωρες δυνατότητες για ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και συστήματα περίθαλψης. Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι πλέον αν η ιατρική ακριβείας θα αλλάξει την καρδιολογία, αλλά πώς οι καινοτομίες αυτές θα ενσωματωθούν αποτελεσματικά στην κλινική πράξη και θα καταστούν προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο «International Conference on Genetics and Precision Medicine in Cardiology» (Γενετική και Ιατρική Ακριβείας στην Καρδιολογία), το οποίο έλαβε χώρα από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν το Ωνάσειο Νοσοκομείο, το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και το Διεθνές Δίκτυο Μυοκαρδιοπαθειών (ICON – International Cardiomyopathy Network), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Στις 4 Ιουνίου, στο προσυνεδριακό φροντιστήριο Protonotarios Workshop on Treatable Inherited CV Diseases, στην κατάμεστη αίθουσα «Στέλιος Παπαδημητρίου» του Ωνάσειου Νοσοκομείου και διαδικτυακά, νέοι ερευνητές και κλινικοί ιατροί παρουσίασαν σύνθετα περιστατικά κληρονομούμενων καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα οποία αποτέλεσαν αφετηρία για συζήτηση γύρω από τις θεραπευτικές επιλογές και τις προκλήσεις της κλινικής διαχείρισής τους.

Οι εργασίες του υψηλής εξειδίκευσης Συνεδρίου, που διεξήχθη στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, περιλάμβαναν διακεκριμένες ομιλίες, debates, επιστημονικές συνεδρίες και στρογγυλές τράπεζες. Κορυφαίοι κλινικοί ιατροί, ερευνητές και επαγγελματίες υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέδειξαν τις τελευταίες εξελίξεις στη γενετική των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τις εφαρμογές της ιατρικής ακριβείας στην κλινική πράξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κληρονομούμενα καρδιαγγειακά νοσήματα, τη φαρμακογονιδιωματική, τη σύνδεση απεικονιστικών και γενετικών δεδομένων, τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς και στον ρόλο των ασθενών στη διαμόρφωση ενός περισσότερο προσωποκεντρικού / ανθρωποκεντρικού μοντέλου φροντίδας. Τις εργασίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 σύνεδροι.

Ένα από τα κεντρικά μηνύματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν η ανάγκη ευρύτερης αξιοποίησης του γονιδιακού ελέγχου στα κληρονομούμενα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ο γονιδιακός έλεγχος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για χιλιάδες οικογένειες στη χώρα μας, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση ατόμων υψηλού κινδύνου, τη συστηματική παρακολούθησή τους και την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης και θεραπείας. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός εθνικού κλινικογενετικού και επιδημιολογικού χάρτη των κληρονομούμενων καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενισχύοντας τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών υγείας.