Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΠΡΟΙΟΝΤΑ

Short Drive της Anytime: καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν

Πιστοποιημένος υπολογισμός και αντιστάθμιση εκπομπών CO₂ στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|6/7/2026
Sofos Insurance
Short Drive της Anytime: καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν

Το Short Drive της Anytime αποτελεί το πρώτο ασφαλιστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με πιστοποιημένο υπολογισμό εκπομπών CO₂ καθώς και την πρώτη εφαρμογή που παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση στους οδηγούς για τις εκπομπές που αντιστοιχούν στις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, σε ετήσια βάση πραγματοποιείται αντιστάθμιση ίσου αριθμού εκπομπών με βάση την κατανάλωση του χαρτοφυλακίου του προγράμματος.

Το Short Drive βασίζεται στη λογική “pay as you drive”, συνδέοντας την ασφάλιση αυτοκινήτου με τα πραγματικά χιλιόμετρα που διανύει ο οδηγός. Με την τοποθέτηση της συσκευής Beacon στο όχημα και τη σύνδεσή της με την εφαρμογή, η καταγραφή των διαδρομών πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς επιπλέον διαδικασίες.

Μέσω της εφαρμογής, ο οδηγός αποκτά καλύτερη εικόνα της χρήσης του οχήματός του, αλλά και των εκπομπών CO₂ που αντιστοιχούν στις μετακινήσεις του.

Για το 2025, στο πρόγραμμα συμμετείχαν 9.113 ενεργά ασφαλιστήρια συμβόλαια, με τις συνολικές διαδρομές να ξεπερνούν τα 23,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Με βάση τα στοιχεία χρήσης, οι συνολικές εκπομπές που προέκυψαν υπολογίστηκαν σε 4.476 τόνους CO₂e. Η ποσότητα αυτή αντισταθμίστηκε μέσω πιστοποιημένων μονάδων άνθρακα που προέρχονται από έργο αιολικής ενέργειας, στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών.

Η επαλήθευση της διαδικασίας υπολογισμού των εκπομπών πιστοποιήθηκε από την αναγνωρισμένη εταιρία πιστοποιήσεων EUROCERT, διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-3.

Παράλληλα, η παρουσίαση των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών λαμβάνει υπόψη τις αρχές του προτύπου ISO 14021, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με αυτή τη διαδικασία, η Anytime ενσωματώνει για πρώτη φορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου διαφάνεια γύρω από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μετακινήσεων, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να προσφέρει στους οδηγούς πιο προσωποποιημένη ενημέρωση και καλύτερη εικόνα της χρήσης του οχήματός τους.

#Anytime#Eurocert#Ασφάλιση#Διεθνή#Εφαρμογή
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Atladiki

Σχόλια

Φόρτωση...
HDI
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Σύνταξη - Αποταμίευση Ειδήσεις & Νέα
Ν. Κεραμέως: "Ανοιχτά" ΤΕΑ, φορητότητα και κίνητρα ασφάλισης
Διεθνείς Ειδήσεις
Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών στην Ένωση Αποταμιεύσεων
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Anytime: Ανεβάζει ρυθμούς στη Ρουμανία

Anytime: Ανεβάζει ρυθμούς στη Ρουμανία

Ανασφάλιστα οχήματα: Διαρκή ηλεκτρονικό έλεγχο ζητά η ΕΑΕΕ

Ανασφάλιστα οχήματα: Διαρκή ηλεκτρονικό έλεγχο ζητά η ΕΑΕΕ

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Συμμαχία κράτους - ιδιωτών στη διαχείριση κινδύνων

Συμμαχία κράτους - ιδιωτών στη διαχείριση κινδύνων

Interasco: Στόχος τα 100 εκατ. ευρώ παραγωγής έως το 2031

Interasco: Στόχος τα 100 εκατ. ευρώ παραγωγής έως το 2031

Η Designia κύριος χορηγός στο συνέδριο της ΕΑΣΕ

Η Designia κύριος χορηγός στο συνέδριο της ΕΑΣΕ

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Kαλύτερη μαθητική “start up” της χρονιάς η “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ethica

Kαλύτερη μαθητική “start up” της χρονιάς η “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικήςMedly

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα AristurtleEthica

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο

Οι μαθητικές ομάδες που διακρίθηκαν στο NextGen Innovators 2026Ethica

Οι μαθητικές ομάδες που διακρίθηκαν στο NextGen Innovators 2026