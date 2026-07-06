Short Drive της Anytime: καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν

Το Short Drive της Anytime αποτελεί το πρώτο ασφαλιστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με πιστοποιημένο υπολογισμό εκπομπών CO₂ καθώς και την πρώτη εφαρμογή που παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση στους οδηγούς για τις εκπομπές που αντιστοιχούν στις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, σε ετήσια βάση πραγματοποιείται αντιστάθμιση ίσου αριθμού εκπομπών με βάση την κατανάλωση του χαρτοφυλακίου του προγράμματος.

Το Short Drive βασίζεται στη λογική “pay as you drive”, συνδέοντας την ασφάλιση αυτοκινήτου με τα πραγματικά χιλιόμετρα που διανύει ο οδηγός. Με την τοποθέτηση της συσκευής Beacon στο όχημα και τη σύνδεσή της με την εφαρμογή, η καταγραφή των διαδρομών πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς επιπλέον διαδικασίες.

Μέσω της εφαρμογής, ο οδηγός αποκτά καλύτερη εικόνα της χρήσης του οχήματός του, αλλά και των εκπομπών CO₂ που αντιστοιχούν στις μετακινήσεις του.

Για το 2025, στο πρόγραμμα συμμετείχαν 9.113 ενεργά ασφαλιστήρια συμβόλαια, με τις συνολικές διαδρομές να ξεπερνούν τα 23,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Με βάση τα στοιχεία χρήσης, οι συνολικές εκπομπές που προέκυψαν υπολογίστηκαν σε 4.476 τόνους CO₂e. Η ποσότητα αυτή αντισταθμίστηκε μέσω πιστοποιημένων μονάδων άνθρακα που προέρχονται από έργο αιολικής ενέργειας, στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών.