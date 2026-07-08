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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Interamerican συναντά το MDRT

Επένδυση στη νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|8/7/2026
Sofos Insurance
Η Interamerican συναντά το MDRT

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Interamerican, περισσότεροι από 60 νέοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι γνώρισαν τη φιλοσοφία του MDRT μέσα από μια κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Interamerican και της Επιτροπής Επικοινωνίας του MDRT. 

Οι νέοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές συμμετείχαν σε μια ημερίδα γνώσης, έμπνευσης και ουσιαστικού διαλόγου, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Million Dollar Round Table (MDRT), τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό επαγγελματιών ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων, αλλά και τις ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρει ήδη από τα πρώτα βήματα μιας καριέρας.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Interamerican επιβεβαίωσε τη διαχρονική δέσμευσή της στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων της, επενδύοντας στη νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων. Η εκπαίδευση, η ανταλλαγή γνώσης και η καλλιέργεια της επαγγελματικής κουλτούρας αποτελούν τα σημαντικότερα θεμέλια για τη δημιουργία ισχυρών επαγγελματιών και μιας πιο δυνατής ασφαλιστικής αγοράς.

Την ημερίδα άνοιξε η Κατερίνα Χαραλαμπίδου, MDRT Country Chair Greece 2025-2026, παρουσιάζοντας τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του MDRT: το MDRT, το MDRT Academy, το Center for Field Leadership και το MDRT Foundation. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο MDRT Academy, τη μοναδική παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα που απευθύνεται σε νέους ασφαλιστικούς συμβούλους, χωρίς παραγωγικές προϋποθέσεις συμμετοχής, με μοναδική προϋπόθεση τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Μακάρι να μου είχε μιλήσει κάποιος νωρίτερα για το MDRT και όχι μετά από δώδεκα χρόνια που ήδη ήμουν στον χώρο. Εσείς είστε πραγματικά τυχεροί που έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε αυτή την παγκόσμια κοινότητα από την αρχή της επαγγελματικής σας πορείας».

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε εισηγήσεις γύρω από τη φιλοσοφία του MDRT, την επαγγελματική ανάπτυξη, το personal branding, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, καθώς και τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων επιβεβαίωσαν ότι η νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων αναζητά ουσιαστική εκπαίδευση, διεθνή πρότυπα και κοινότητες που εμπνέουν εξέλιξη και υψηλό επαγγελματισμό.

Η MDRT Member Communications Committee (MCC) Greece ευχαριστούν θερμά τη Διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου Interamerican για την εξαιρετική φιλοξενία και τη διάθεση να επενδύσουν στους ανθρώπους από τα πρώτα κιόλας βήματα της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Το Interamerican meets MDRT απέδειξε στην πράξη ότι όταν μια εταιρεία ανοίγει τις πόρτες της στη γνώση, στη συνεργασία και στη διεθνή εμπειρία, δεν επενδύει μόνο στους ανθρώπους της. Επενδύει στο μέλλον ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς.

#Interamerican#Mdrt#Διαμεσολαβητές#Διεθνή#Εκπαίδευση#Κατερίνα Χαραλαμπίδου
Νοιαζόμαστε για εσάς / Intersalonica
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