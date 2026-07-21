Άνοιξαν οι εγγραφές για το MDRT Day by MCC Hellas 2026

Άνοιξαν επίσημα οι εγγραφές για το MDRT Day by MCC Hellas 2026, το κορυφαίο εκπαιδευτικό και networking γεγονός της ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Aldemar Olympian Village στην Αρχαία Ολυμπία.
Φέτος, το MDRT Day Greece εξελίσσεται και αλλάζει φιλοσοφία. Δεν αποτελεί πλέον μόνο μια εκπαιδευτική ημερίδα, αλλά φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο networking event της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας για όλους τους ανθρώπους του κλάδου.
Στόχος της διοργάνωσης είναι να φέρει κοντά ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πρώτης γραμμής, στελέχη πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, managers και επικεφαλής ομάδων ανεξαρτήτως εταιρείας, διοικητικά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και εκπροσώπους του ασφαλιστικού Τύπου, σε ένα τριήμερο γεμάτο εκπαίδευση, έμπνευση,ουσιαστική δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών.
Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μια ολοκληρωμένη τριήμερη all inclusive εμπειρία σε περιβάλλον πεντάστερου ξενοδοχείου, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας και networking. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μία αποκλειστική βραδιά live stand-up comedy με τον Γιώργο Πόπορη και τη Βίκυ Κάβουρα, καθώς και ένα μεγάλο live party με τον Θοδωρή Μαραντίνη (Onirama) και την μπάντα του.
Για πρώτη φορά σε MDRT Day στην Ευρώπη, θα πραγματοποιηθούν επίσης Exclusive Leadership Sessions αποκλειστικά για managers, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και ανταλλαγή εμπειριών σε όσους ηγούνται ομάδων και οργανισμών. Οι managers θα έχουν τη δυνατότητα είτε να συμμετάσχουν σε ολόκληρο το τριήμερο του συνεδρίου είτε να επιλέξουν αποκλειστικά το Leadership πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τις Exclusive Sessions, το δείπνο και τη συμμετοχή στο μεγάλο live party του Σαββάτου.
Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει, ενώ η Early Bird περίοδος θα ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι τιμές συμμετοχής θα αναπροσαρμοστούν, γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους επωφελούμενοι από την προνομιακή τιμή.
Με τη νέα αυτή προσέγγιση, το MDRT Day by MCC Hellas 2026 επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενισχύοντας τη συνεργασία, τον διάλογο και τη διάχυση της γνώσης μεταξύ όλων των φορέων του κλάδου.
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