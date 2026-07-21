Insurance Daily
ΕΘΝΙΚΗ FULL HEALTH VALUE
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άνοιξαν οι εγγραφές για το MDRT Day by MCC Hellas 2026

Η Early Bird περίοδος θα ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2026

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|21/7/2026
Sofos Insurance
Άνοιξαν οι εγγραφές για το MDRT Day by MCC Hellas 2026

Άνοιξαν επίσημα οι εγγραφές για το MDRT Day by MCC Hellas 2026, το κορυφαίο εκπαιδευτικό και networking γεγονός της ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Aldemar Olympian Village στην Αρχαία Ολυμπία.

Φέτος, το MDRT Day Greece εξελίσσεται και αλλάζει φιλοσοφία. Δεν αποτελεί πλέον μόνο μια εκπαιδευτική ημερίδα, αλλά φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο networking event της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας για όλους τους ανθρώπους του κλάδου.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να φέρει κοντά ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πρώτης γραμμής, στελέχη πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, managers και επικεφαλής ομάδων ανεξαρτήτως εταιρείας, διοικητικά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και εκπροσώπους του ασφαλιστικού Τύπου, σε ένα τριήμερο γεμάτο εκπαίδευση, έμπνευση,ουσιαστική δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών.

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μια ολοκληρωμένη τριήμερη all inclusive εμπειρία σε περιβάλλον πεντάστερου ξενοδοχείου, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας και networking. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μία αποκλειστική βραδιά live stand-up comedy με τον Γιώργο Πόπορη και τη Βίκυ Κάβουρα, καθώς και ένα μεγάλο live party με τον Θοδωρή Μαραντίνη (Onirama) και την μπάντα του.

Για πρώτη φορά σε MDRT Day στην Ευρώπη, θα πραγματοποιηθούν επίσης Exclusive Leadership Sessions αποκλειστικά για managers, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και ανταλλαγή εμπειριών σε όσους ηγούνται ομάδων και οργανισμών. Οι managers θα έχουν τη δυνατότητα είτε να συμμετάσχουν σε ολόκληρο το τριήμερο του συνεδρίου είτε να επιλέξουν αποκλειστικά το Leadership πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τις Exclusive Sessions, το δείπνο και τη συμμετοχή στο μεγάλο live party του Σαββάτου.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει, ενώ η Early Bird περίοδος θα ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι τιμές συμμετοχής θα αναπροσαρμοστούν, γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους επωφελούμενοι από την προνομιακή τιμή.

Με τη νέα αυτή προσέγγιση, το MDRT Day by MCC Hellas 2026 επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενισχύοντας τη συνεργασία, τον διάλογο και τη διάχυση της γνώσης μεταξύ όλων των φορέων του κλάδου.

#Mdrt#Ασφαλιστική Αγορά#Διαμεσολαβητές#Εκπαίδευση
interasco
Atladiki

Σχόλια

Φόρτωση...
Cover Insurance
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 40 χρόνια ΕΣΑΠΕ
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Insurance Awards ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ
FMΙΑ 2026: Κατατέθηκαν οι φάκελοι των υποψηφίων
Interlife Travel
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Η μάχη κατά της ασφαλιστικής απάτης κερδίζεται στην πρόληψη

Η μάχη κατά της ασφαλιστικής απάτης κερδίζεται στην πρόληψη

Η Interamerican συναντά το MDRT

Η Interamerican συναντά το MDRT

Δεν αλλάζει ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αλλά ο τρόπος εξέλιξής του

Δεν αλλάζει ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αλλά ο τρόπος εξέλιξής του

ΕΚΠΑ-Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου Μεταπτυχιακού

ΕΚΠΑ-Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου Μεταπτυχιακού

Πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου 3 πολιτικών και ασφαλιστικής αγοράς από το ΕΕΑ

Πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου 3 πολιτικών και ασφαλιστικής αγοράς από το ΕΕΑ

Από το Δουβλίνο στις νέες προκλήσεις της ευρωπαϊκής διαμεσολάβησης

Από το Δουβλίνο στις νέες προκλήσεις της ευρωπαϊκής διαμεσολάβησης

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

SYNDEA: Στρατηγική προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός

SYNDEA: Στρατηγική προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026Ethica

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025Ethica

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή