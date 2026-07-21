Άνοιξαν οι εγγραφές για το MDRT Day by MCC Hellas 2026

Άνοιξαν επίσημα οι εγγραφές για το MDRT Day by MCC Hellas 2026, το κορυφαίο εκπαιδευτικό και networking γεγονός της ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Aldemar Olympian Village στην Αρχαία Ολυμπία.

Φέτος, το MDRT Day Greece εξελίσσεται και αλλάζει φιλοσοφία. Δεν αποτελεί πλέον μόνο μια εκπαιδευτική ημερίδα, αλλά φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο networking event της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας για όλους τους ανθρώπους του κλάδου.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να φέρει κοντά ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πρώτης γραμμής, στελέχη πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, managers και επικεφαλής ομάδων ανεξαρτήτως εταιρείας, διοικητικά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και εκπροσώπους του ασφαλιστικού Τύπου, σε ένα τριήμερο γεμάτο εκπαίδευση, έμπνευση,ουσιαστική δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών.

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μια ολοκληρωμένη τριήμερη all inclusive εμπειρία σε περιβάλλον πεντάστερου ξενοδοχείου, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας και networking. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μία αποκλειστική βραδιά live stand-up comedy με τον Γιώργο Πόπορη και τη Βίκυ Κάβουρα, καθώς και ένα μεγάλο live party με τον Θοδωρή Μαραντίνη (Onirama) και την μπάντα του.