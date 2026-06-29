Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η MEGA BROKERS στον καθαρισμό του λιμανιού της Π.Φώκαιας

Τ.Χατζηθεοδοσίου: «Στη MEGA BROKERS πιστεύουμε ότι η εταιρική υπευθυνότητα αποκτά αξία όταν συνοδεύεται από πράξεις και τη συμμετοχή των ανθρώπων μας.»

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|29/6/2026
Sofos Insurance
Η MEGA BROKERS στον καθαρισμό του λιμανιού της Π.Φώκαιας


Μια ουσιαστική περιβαλλοντική δράση με στόχο την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος πραγματοποίησε η MEGA BROKERS την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό Why Not, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων της σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Η δράση περιλάμβανε υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό, με τη συμμετοχή 20 εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην απομάκρυνση απορριμμάτων από τη θάλασσα και την ακτή. Συνολικά, συλλέχθηκαν περισσότεροι από 2 τόνοι απορριμμάτων, συνολικού όγκου άνω των 3.500 λίτρων.

Μεταξύ των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονταν περισσότερα από:

  • 60 πλαστικά μπουκάλια,

  • 90 γυάλινα μπουκάλια,

  • 70 μεταλλικά κουτάκια και συσκευασίες,

  • 11 ελαστικά,

  • καθώς και 40 μεταλλικά αντικείμενα μεγάλου όγκου.

    • Παράλληλα, απομακρύνθηκε μεγάλη ποσότητα από σωλήνες, καλώδια, σχοινιά, δίχτυα και αλιευτικά υλικά, καθώς και ξύλα, υφάσματα, πλαστικά μέρη, μικροαπορρίμματα και λοιπά αντικείμενα που είχαν παραμείνει στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

    O Διευθύνων Σύμβουλος της MEGA BROKERS, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε σχετικά:

    «Ο καθαρισμός στην Παλαιά Φώκαια, σε συνεργασία με τη Why Not?, είχε ένα ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα και μας έδωσε την ευκαιρία να συμβάλουμε έμπρακτα στην προστασία μιας περιοχής που χρησιμοποιούν καθημερινά κάτοικοι και επισκέπτες. Στη MEGA BROKERS πιστεύουμε ότι η εταιρική υπευθυνότητα αποκτά αξία όταν συνοδεύεται από πράξεις και τη συμμετοχή των ανθρώπων μας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.»

    #Δράσεις#Mega Brokers#Τάσος Χατζηθεοδοσίου
    interasco
    ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ - ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΒΗΜΑ

    Σχόλια

    Φόρτωση...
    Imperial Insurance
    Top 5 Trending
    «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
    Ασφαλιστικές Ειδήσεις

    «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

    Συνεντεύξεις
    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
    Συνεντεύξεις
    Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
    Διεθνείς Ειδήσεις
    Βασικός ο ρόλος των ασφαλιστικών στην Ένωση Αποταμιεύσεων
    Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
    Generali Culture Month: Στο επίκεντρο οι αξίες & ο άνθρωπος
    Interlife Mare
    Newsletter

    Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

    Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

    Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

    Σχετικά Άρθρα

    Διάκριση για τη MEGA BROKERS από την Apeiron

    Διάκριση για τη MEGA BROKERS από την Apeiron

    MEGA BROKERS: 3 διακρίσεις στα Interamerican Sales Awards

    MEGA BROKERS: 3 διακρίσεις στα Interamerican Sales Awards

    Mega Brokers: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκ.

    Mega Brokers: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκ.

    MEGA BROKERS: Νέα πιστοποίηση ως «Great Place to Work»

    MEGA BROKERS: Νέα πιστοποίηση ως «Great Place to Work»

    MEGA BROKERS: Νέα COO η Μαρι-Λωρ Μαμάνη

    MEGA BROKERS: Νέα COO η Μαρι-Λωρ Μαμάνη

    MEGA BROKERS: Πάνω από 1 εκατ.ευρώ σε bonus και παροχές

    MEGA BROKERS: Πάνω από 1 εκατ.ευρώ σε bonus και παροχές

    Τ. Χατζηθεοδοσίου: Η επόμενη ημέρα στην ασφαλιστική αγορά

    Τ. Χατζηθεοδοσίου: Η επόμενη ημέρα στην ασφαλιστική αγορά

    MEGA Brokers: Φυτεύουμε σήμερα για το αύριο που αξίζουμε

    MEGA Brokers: Φυτεύουμε σήμερα για το αύριο που αξίζουμε

    Δικτυακό περιεχόμενο

    MORAX MEDIA NETWORK

    «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

    «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

    SKAG & EU-CoWork: Ο Άνθρωπος στο ΕπίκεντροEthica

    SKAG & EU-CoWork: Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο

    Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

    Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

    Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

    Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

    Για 9η χρονιά η Lidl Ελλάς στις Most Sustainable Companies in GreeceEthica

    Για 9η χρονιά η Lidl Ελλάς στις Most Sustainable Companies in Greece

    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

    Vodafone συγκέντρωσε 1 εκατ. ανενεργά κινητά και δώρισε 1 εκατ. λίρες για το περιβάλλονEthica

    Vodafone συγκέντρωσε 1 εκατ. ανενεργά κινητά και δώρισε 1 εκατ. λίρες για το περιβάλλον

    Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

    Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο

    Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην ΕλλάδαEthica

    Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα