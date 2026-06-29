Η MEGA BROKERS στον καθαρισμό του λιμανιού της Π.Φώκαιας

Μια ουσιαστική περιβαλλοντική δράση με στόχο την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος πραγματοποίησε η MEGA BROKERS την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό Why Not, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων της σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς.
Η δράση περιλάμβανε υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό, με τη συμμετοχή 20 εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην απομάκρυνση απορριμμάτων από τη θάλασσα και την ακτή. Συνολικά, συλλέχθηκαν περισσότεροι από 2 τόνοι απορριμμάτων, συνολικού όγκου άνω των 3.500 λίτρων.
Μεταξύ των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονταν περισσότερα από:
60 πλαστικά μπουκάλια,
90 γυάλινα μπουκάλια,
70 μεταλλικά κουτάκια και συσκευασίες,
11 ελαστικά,
καθώς και 40 μεταλλικά αντικείμενα μεγάλου όγκου.
Παράλληλα, απομακρύνθηκε μεγάλη ποσότητα από σωλήνες, καλώδια, σχοινιά, δίχτυα και αλιευτικά υλικά, καθώς και ξύλα, υφάσματα, πλαστικά μέρη, μικροαπορρίμματα και λοιπά αντικείμενα που είχαν παραμείνει στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.
O Διευθύνων Σύμβουλος της MEGA BROKERS, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε σχετικά:
«Ο καθαρισμός στην Παλαιά Φώκαια, σε συνεργασία με τη Why Not?, είχε ένα ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα και μας έδωσε την ευκαιρία να συμβάλουμε έμπρακτα στην προστασία μιας περιοχής που χρησιμοποιούν καθημερινά κάτοικοι και επισκέπτες. Στη MEGA BROKERS πιστεύουμε ότι η εταιρική υπευθυνότητα αποκτά αξία όταν συνοδεύεται από πράξεις και τη συμμετοχή των ανθρώπων μας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.»
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