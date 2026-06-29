Η MEGA BROKERS στον καθαρισμό του λιμανιού της Π.Φώκαιας



Μια ουσιαστική περιβαλλοντική δράση με στόχο την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος πραγματοποίησε η MEGA BROKERS την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό Why Not, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων της σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Η δράση περιλάμβανε υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό, με τη συμμετοχή 20 εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην απομάκρυνση απορριμμάτων από τη θάλασσα και την ακτή. Συνολικά, συλλέχθηκαν περισσότεροι από 2 τόνοι απορριμμάτων, συνολικού όγκου άνω των 3.500 λίτρων.

Μεταξύ των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονταν περισσότερα από: