Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν και η διαμάχη των πολιτισμών

Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη διπλωματική διευθέτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αποτελεί ένα γεγονός με πολύ βαθύτερες γεωπολιτικές, γεωοικονομικές και πολιτισμικές προεκτάσεις. Πίσω από τις διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, τις κυρώσεις και τα Στενά του Ορμούζ, κρύβεται μια ευρύτερη αντιπαράθεση δύο διαφορετικών αντιλήψεων για την οργάνωση του κόσμου: από τη μία πλευρά η φιλελεύθερη θαλάσσια τάξη που βασίζεται στο διεθνές εμπόριο, στο διεθνές δίκαιο και στους πολυμερείς θεσμούς, και από την άλλη η λογική των περιφερειακών σφαιρών επιρροής, της στρατηγικής ισχύος και της γεωπολιτικής επιβολής.

Η συμφωνία υπεγράφη σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό μέρος, στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, εκεί όπου το 1919 υπογράφηκε η συνθήκη που έθεσε τέλος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο συμβολισμός είναι προφανής. Όπως τότε επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί μια νέα διεθνής τάξη μετά από μια παγκόσμια σύγκρουση, έτσι και σήμερα επιχειρείται να διαμορφωθεί μια νέα ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η γεωοικονομική σημασία των Στενών του Ορμούζ: Στην καρδιά της συμφωνίας βρίσκεται το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η λειτουργία του επηρεάζει άμεσα τις τιμές της ενέργειας, τον πληθωρισμό, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά το κόστος ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων οπότε μπορεί να προκαλέσει πολιτική αστάθεια σε πάρα πολλές χώρες.

Η ιστορία δείχνει ότι ο έλεγχος των εμπορικών διαδρόμων υπήρξε πάντοτε η βασική πηγή πλούτου και ισχύος. Οι αρχαίες αυτοκρατορίες πλούτισαν επειδή έλεγχαν χερσαίες και θαλάσσιες διαδρομές. Σήμερα, η οικονομική ισχύς εξακολουθεί να εξαρτάται από τον έλεγχο των δικτύων διακίνησης αγαθών, ενέργειας και πληροφοριών.

Η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας. Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια ενεργειακή εξέλιξη. Αποτελεί νίκη της λογικής της ελεύθερης ναυσιπλοΐας απέναντι στη λογική της γεωπολιτικής ομηρίας των εμπορικών διαδρόμων.

Η ουσία της διαμάχης είναι βαθύτερη. Το Ιράν επιδίωκε επί δεκαετίες να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική του θέση ως εργαλείο στρατηγικής πίεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους επιδιώκουν ακριβώς το αντίθετο: οι θαλάσσιες οδοί να παραμένουν ανοιχτές, προσβάσιμες και προστατευμένες από το διεθνές δίκαιο.

Δύο διαφορετικά μοντέλα παγκόσμιας τάξης: Η σημερινή κρίση δεν μπορεί να κατανοηθεί μόνο μέσα από το πρίσμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Στην πραγματικότητα αντανακλά μια ιστορική αντιπαράθεση μεταξύ δύο διαφορετικών γεωπολιτικών συστημάτων.

Το πρώτο είναι το ηπειρωτικό μοντέλο ισχύος. Βασίζεται στον έλεγχο εδαφών, στην επέκταση σφαιρών επιρροής, στη στρατιωτική ισχύ και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας γύρω από το κέντρο της εξουσίας. Πρόκειται για το μοντέλο που ακολούθησαν ιστορικά οι περισσότερες ηπειρωτικές αυτοκρατορίες.

Το δεύτερο είναι το θαλάσσιο μοντέλο ισχύος. Βασίζεται στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στο διεθνές εμπόριο, στη διασύνδεση αγορών και στη λειτουργία διεθνών θεσμών που μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Οι θαλάσσιες δυνάμεις δεν πλουτίζουν κατακτώντας εδάφη αλλά δημιουργώντας δίκτυα ανταλλαγών εμπορευμάτων.

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν αποτελεί μια προσπάθεια διατήρησης του δεύτερου μοντέλου. Στην ουσία της είναι μια προσπάθεια να αποτραπεί η μετατροπή των Στενών του Ορμούζ σε εργαλείο γεωπολιτικού εκβιασμού.

Η πυρηνική διάσταση της σύγκρουσης: Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η συμφωνία δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα. Αντίθετα, δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαπραγματευθούν οι λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου 60 ημερών.

Η ουσία όμως βρίσκεται αλλού. Για πρώτη φορά το Ιράν υπογράφει επίσημο κείμενο που επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες συμφωνίες είναι ότι αυτή η δέσμευση συνοδεύεται από έναν μηχανισμό επιβολής που βασίζεται όχι μόνο σε κυρώσεις αλλά και στην αξιόπιστη απειλή χρήσης στρατιωτικής ισχύος. Επίσης η τελική συμφωνία εφαρμόζεται μέσω δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που της δίνει μόνιμη διεθνή ισχύ.