Insurance Daily
ERGO
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Resilience Stories»: Καλεσμένος ο Κώστας Λαγουβάρδος

Στο δεύτερο επεισόδιο του vidcast της Interamerican ο κ.Λαγουβάρδος μιλά για την κλιματική κρίση και την ανθεκτικότητα του αύριο

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|22/7/2026
Sofos Insurance
«Resilience Stories»: Καλεσμένος ο Κώστας Λαγουβάρδος

Η Interamerican παρουσιάζει το δεύτερο επεισόδιο του vidcast «Resilience Stories», της σειράς συζητήσεων που αναδεικνύει διαφορετικές όψεις της ανθεκτικότητας μέσα από τις εμπειρίες ανθρώπων που, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, καλούνται να διαχειρίζονται καθημερινά την αβεβαιότητα, τις προκλήσεις και τις μεγάλες αλλαγές. Τη συζήτηση συντονίζει η Νικόλ Παναγιώτου, Senior Brand Strategist του Ομίλου Interamerican.

Καλεσμένος του δεύτερου επεισοδίου είναι ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συνιδρυτής του meteo.gr και ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες στον χώρο της μετεωρολογίας στη χώρα μας.

Μέσα από μια ιδιαίτερα ουσιαστική συζήτηση, ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγεί γιατί η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή αλλά μια πραγματικότητα που ήδη επηρεάζει τη ζωή, την υγεία, τις υποδομές και την οικονομία. Παράλληλα, μιλά για τα όρια αλλά και τις δυνατότητες της επιστήμης, τη σημασία της έγκαιρης πρόγνωσης και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία στην καλύτερη προετοιμασία της κοινωνίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πρόβλημα των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα και να μην τρέχουμε πίσω από αυτήν».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρεται στα δεδομένα που καταγράφονται πλέον στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κακοκαιρία «Daniel» στη Θεσσαλία, η οποία ήταν «το πιο ακραίο φαινόμενο που έχουμε δει όσον αφορά τις βροχοπτώσεις», διευκρινίζοντας ότι θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, όμως η κλιματική αλλαγή την έκανε τουλάχιστον 30% ισχυρότερη. Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρεται στους παρατεταμένους καύσωνες που αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία.

«Ο καύσωνας είναι ένας σιωπηλός κίνδυνος. Δεν κάνει τον θόρυβο μιας καταιγίδας, όμως δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή που σχετίζεται με τον καιρό. Είναι όπως λέμε “σιωπηλός δολοφόνος”».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη μετεωρολογία, η οποία, όπως εξηγεί, λειτουργεί συμπληρωματικά προς την επιστημονική γνώση, ενισχύοντας την ανάλυση δεδομένων και τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα φαινόμενα.

Παράλληλα, παρουσιάζει τη συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τον Όμιλο Interamerican, μέσα από το πρόγραμμα ΥΑΝΤΑΣ και την υπηρεσία meteo ROADS της Anytime, αναδεικνύοντας πώς η επιστημονική γνώση μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτικά εργαλεία που ενισχύουν την προετοιμασία, την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση φυσικών κινδύνων προς όφελος των πολιτών.

«Η Interamerican αξιοποιεί την επιστημονική γνώση για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της».

Μέσα από μια συζήτηση που συνδυάζει την επιστήμη με την ανθρώπινη διάσταση της ανθεκτικότητας, το δεύτερο επεισόδιο του Resilience Stories αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης, της συνεργασίας και της πρόληψης απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

#Interamerican#Υγεία#Anytime#Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών#Κλιματική Αλλαγή#Οδική Ασφάλεια#Daniel#Οικονομία
interasco
Minetta

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

asfalistikomarketing
H Interlife επενδύει διαχρονικά στην εκπαίδευση
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Διαμεσολάβηση
6 λόγοι που η allsafe επαναπροσδιορίζει την ψηφιακή εμπειρία του ασφαλιστή
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Δεν αλλάζει ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αλλά ο τρόπος εξέλιξής του

Δεν αλλάζει ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αλλά ο τρόπος εξέλιξής του

H Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης

H Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης

Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

«Corporate & Special Risk Solutions Team: Το νέο στοίχημα της INTERAMERICAN στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις»

«Corporate & Special Risk Solutions Team: Το νέο στοίχημα της INTERAMERICAN στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις»

Ο ασφαλιστικός κλάδος σήμερα και τα "κλειδιά" της ανάπτυξης

Ο ασφαλιστικός κλάδος σήμερα και τα "κλειδιά" της ανάπτυξης

Το μέλλον της ασφάλισης είναι υβριδικό & βαθιά πελατοκεντρικό

Το μέλλον της ασφάλισης είναι υβριδικό & βαθιά πελατοκεντρικό

Αντί “Φιλανθρωπίας”, Φιλαλληλία 

Αντί “Φιλανθρωπίας”, Φιλαλληλία 

H έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican για το 2025

H έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican για το 2025

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026Ethica

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Κάθε Καλάθι Μετράει: Το Giant Heart της Novibet στηρίζει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού ΣταυρούEthica

Κάθε Καλάθι Μετράει: Το Giant Heart της Novibet στηρίζει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή