ΕΕΑ: «Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία»

Νέα αποκαλυπτικά ευρήματα για την κατάσταση στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία φέρνει στο φως μεγάλη έρευνα της Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το πρόβλημα της ακρίβειας, ο δείκτης απαισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η δυνατότητα των πολιτών να πάνε διακοπές, τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των ευάλωτων, είναι ορισμένα πεδία του πρώτου μέρους της έρευνας.

Δήλωση Προέδρου ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου, για τα αποτελέσματα της έρευνας:

«Σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα ένας μέρος της νέας μεγάλης έρευνας που έκανε η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, μέρος της οποίας είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Όταν το 83% των ερωτηθέντων απαντά ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα «Αρκετά ή Πολύ σημαντικό», σημαίνει ότι η πίεση που υφίστανται οι πολίτες είναι ασφυκτική.