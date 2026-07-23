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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕΑ: «Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία»

Νέα μεγάλη έρευνα της Pulse για το Ε.Ε.Α. δείχνει ότι οι υψηλές τιμές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των ερωτηθέντων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|23/7/2026
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ΕΕΑ: «Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία»

Νέα αποκαλυπτικά ευρήματα για την κατάσταση στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία φέρνει στο φως μεγάλη έρευνα της Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το πρόβλημα της ακρίβειας, ο δείκτης απαισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η δυνατότητα των πολιτών να πάνε διακοπές, τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των ευάλωτων, είναι ορισμένα πεδία του πρώτου μέρους της έρευνας.

Δήλωση Προέδρου ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου, για τα αποτελέσματα της έρευνας:

«Σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα ένας μέρος της νέας μεγάλης έρευνας που έκανε η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, μέρος της οποίας είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Όταν το 83% των ερωτηθέντων απαντά ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα «Αρκετά ή Πολύ σημαντικό», σημαίνει ότι η πίεση που υφίστανται οι πολίτες είναι ασφυκτική.

Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι και το υψηλό ποσοστό (63%) όσων δηλώνουν προβληματισμένοι από τις τιμές στα βασικά αγαθά, μεταξύ των οποίων είναι τα τρόφιμα και οι αγορές στα super market. Μεγάλο είναι και το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών θα πάνε φέτος λιγότερες ημέρες διακοπές ή δεν θα πάνε καθόλου.

Μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία αρκούν για να αναδείξουν το πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις υψηλές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Για αυτό και ως ΕΕΑ επιμένουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα με άμεση εφαρμογή. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρόνου. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι μπορεί η κατάσταση να γίνει πιο δύσκολη λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι που χρειάζεται στήριξη η κοινωνία.

Στον αντίποδα, το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων πολιτών ενώ το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μεγάλο όμως είναι και το ποσοστό όσων θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να βελτιωθεί η κατάσταση».

#Εεα#Ερευνα#Εφαρμογή#Οικονομία
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