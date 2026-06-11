Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο

Σε μια κρίσιμη συζήτηση για την αντιμετώπιση των ακραίων φυσικών φαινομένων και τη διαχείριση της επόμενης μέρας, ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, και ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ανέλυσαν χτες στο NatCat Summit 2026 τις προκλήσεις και τις αναγκαίες παρεμβάσεις από τη δική τους σκοπιά.

Ο κ. Παπανικολάου εστίασε στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η πόλη από πρόσφατα φαινόμενα, όπως η πλημμύρα του Ιανουαρίου, η θαλάσσια ρύπανση από το μαζούτ και οι έντονες χιονοπτώσεις. Υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει τη χρήση της τεχνολογίας, όπως θερμικές κάμερες και συστήματα πολιτικής προστασίας, ενώ τόνισε την ανάγκη για μετεωρολογικούς σταθμούς με μεγαλύτερη εγγύτητα ώστε να υπάρχει ακριβής αξιολόγηση των φαινομένων.

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου έθεσε το ζήτημα της ασφαλιστικής συνείδησης και σημείωσε ότι στη χώρα μας το πρώτο ερώτημα μετά από μια καταστροφή είναι «τι θα δώσει το κράτος», ενώ στην Ευρώπη είναι «τι θα δώσουν οι ασφαλιστικές». Άσκησε κριτική στα ανεπαρκή κίνητρα της πολιτείας, όπως η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, την οποία χαρακτήρισε πολύ μικρή, προτείνοντας ποσοστά κοντά στο 40%. Παράλληλα, εντόπισε «παραθυράκια» στη νομοθεσία για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000 ευρώ, τονίζοντας ότι η πολιτεία πρέπει να κλείσει τα κενά που επιτρέπουν την αποφυγή της ασφάλισης.

Αναφέρθηκε στα ανασφάλιστα δημόσια και δημοτικά κτίρια, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση παράλογη, καθώς σε περίπτωση καταστροφής το κόστος επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον φορολογούμενο. Τέλος, προειδοποίησε ότι το κρατικό επίδομα των 5.000 ευρώ είναι απλώς ένα βοήθημα και δεν αρκεί για να ξαναχτιστεί μια επιχείρηση ή ένα σπίτι, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ανεπανόρθωτες ζημιές στη Θεσσαλία.