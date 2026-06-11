Συμμαχία κράτους - ιδιωτών στη διαχείριση κινδύνων

Τη σημασία της συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ανέλυσαν οι κ.κ. ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η Sabine-Marie Eldracher, Σύμβουλος Climate Change Solutions Advisory, Strategy & Innovation στη Munich Re, και ο Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος στην ERGO Ασφαλιστική στο NatCat Summit 2026 του Money Review με Communication Partner την Morax Media.

Ο κ. Μοάτσος τόνισε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαχειριστή κινδύνου, πέρα από την απλή παροχή αποζημιώσεων. Εξήγησε ότι το μεγάλο ασφαλιστικό κενό οφείλεται στην έλλειψη κατανόησης του κινδύνου από τους πολίτες, οι οποίοι τείνουν να πιστεύουν ότι μια χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης ενός φαινομένου ισούται με μηδενική πιθανότητα, θεωρώντας έτσι την ασφάλιση ως ένα περιττό κόστος. Υπογράμμισε ότι ο κλάδος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά μέσω της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και της πρόληψης.

Η κα Eldracher επεσήμανε ότι δεν υπάρχει ένα «τέλειο μοντέλο» παγκοσμίως, αλλά η Ελλάδα μπορεί να διδαχθεί από τη διεθνή εμπειρία. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για συνεπείς οικοδομικούς κανονισμούς και στη σημασία της κοινής χρήσης δεδομένων μεταξύ του κράτους και των ασφαλιστικών εταιρειών. Ανέφερε ως επιτυχημένο παράδειγμα την Ελβετία, όπου η στενή συνεργασία των δημόσιων αρχών με τις ασφαλιστικές εταιρείες στη διαχείριση πληροφοριών υποδομής επέτρεψε την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων, όπως οι σεισμοί και οι κατολισθήσεις.

Ο κ. Δήμας παραδέχθηκε ότι κανένα κράτος δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει πλήρως τους πολίτες σε ακραίες συνθήκες, όπως οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», χωρίς τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτήρισε ως απολύτως απαραίτητη την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει φορολογικά κίνητρα (μείωση του ΕΝΦΙΑ) για τους πολίτες που ασφαλίζουν τις περιουσίες τους, προκειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα της πρόληψης και της προστασίας



