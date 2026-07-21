Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και γενικότερα τα οχήματα ΕΠΗΟ, δηλαδή τα ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα, καθώς ψηφίζεται στη βουλή νομοσχέδιο που προβλέπει αφενός την υποχρεωτική ασφάλισή τους για αστική ευθύνη με κάλυψη 50.000 ευρώ και αφετέρου την οδήγησή τους μόνο από άτομα 17 ετών και πάνω. Ο νέος νόμος αφορά ηλεκτρικά πατίνια (e-scooters), hoverboards, ηλεκτρικά μονόκυκλα, ηλεκτρικά skateboard και άλλα παρόμοια μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα. Oι νέες διατάξεις εντάσσονται στον νόμνο "Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις".

Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. θα πρέπει να φέρουν, όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Για τα Ε.Π.Η.Ο. που διατίθενται από αδειοδοτημένους παρόχους κοινόχρηστης κινητικότητας, το αποδεικτικό ασφάλισης δύναται να επιδεικνύεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του παρόχου. Ειδικά τα οχήματα που είναι μισθωμένα από εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), φέρουν μόνο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, ενώ δεν υποχρεούνται να φέρουν το αποδεικτικό ασφάλισης και την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.»

Η ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει υποχρεωτικά σωματικές βλάβες, τον θάνατο και τις υλικές ζημίες που προκαλούνται από την κυκλοφορία του Ε.Π.Η.Ο. και καταλαμβάνει και την αστική ευθύνη του οδηγού για ποσό ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος για όλα τα περιστατικά.