Τις βασικές ρυθμίσεις του νέου νόμου με έμφαση στις διατάξεις που ενδιαφέρουν άμεσα την ασφαλιστική αγορά, παραθέτει σε ενημέρωση προς τα μέλη της η ΕΑΕΕ. Η ένωση θα παρακολουθεί την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, καθώς και την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων ή άλλων διευκρινίσεων, και θα προβαίνει σε σχετικές ενημερώσεις.

Ειδικότερα όπως αναφέρει:

1. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Ε.Π.Η.Ο. (άρθρα 73 έως 81)

Με τις διατάξεις των άρθρων 73 έως 81 του νέου νόμου επιδιώκεται από την Πολιτεία η αυστηροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την κυκλοφορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των τρίτων από ζημίες που προκαλούνται από την αυξανόμενη χρήση τους. Υπό το πρίσμα αυτό ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι βασικοί κανόνες που διέπουν τη χρήση και την κυκλοφορία των Ε.Π.Η.Ο., η υποχρέωση ασφάλισής τους στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, η δημιουργία Μητρώου Ε.Π.Η.Ο., καθώς και ζητήματα που αφορούν στην πώληση, εκμίσθωση και γενικότερα τη διάθεσή τους και τις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων.

2. Ασφάλιση Ε.Π.Η.Ο. (άρθρο 78)

Υποχρεωτική ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων Με το άρθρο 78 του νέου νόμου προστίθεται στον ν. 4784/2021 νέο άρθρο 27Α, με το οποίο καθιερώνεται υποχρέωση ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για τους κυρίους ή κατόχους των Ε.Π.Η.Ο. της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα Ε.Π.Η.Ο. του στοιχείου αδ) της υποπερ. α) της ίδιας παραγράφου.

Πιο συγκεκριμένα, στην υποχρέωση ασφάλισης υπάγονται τα ηλεκτροκίνητα πατίνια (e-scooters), τα ηλεκτροκίνητα τροχοπέδιλα (rollers) και οι τροχοσανίδες (skateboards), καθώς και τα αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα, όπως τα μηχανοκίνητα μονόκυκλα και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους. Από την υποχρέωση ασφάλισης εξαιρούνται τα Ε.Π.Η.Ο. του ανωτέρω στοιχείου αδ), στα οποία περιλαμβάνονται τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια, τα scooters και τα handbikes που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει υποχρεωτικά κάλυψη για σωματικές βλάβες, θάνατο και υλικές ζημίες που προκαλούνται από την κυκλοφορία του Ε.Π.Η.Ο. και καταλαμβάνει την αστική ευθύνη του οδηγού για ποσό ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος για όλα τα περιστατικά.

Το νέο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Ε.Π.Η.Ο. που δεν εμπίπτουν στην έννοια του αυτοκινήτου οχήματος κατά το άρθρο 1 περ. α) του π.δ. 237/1986. Για τα Ε.Π.Η.Ο. που εμπίπτουν στην έννοια αυτή, ορίζεται με σαφήνεια στο νόμο ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 237/1986 περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων.

Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος

Πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, στην παρ. 1 του νέου άρθρου 27Α του ν. 4784/2021 (άρθρο 78 του νόμου), προβλέπεται επίσης η δυνατότητα κάλυψης προσωπικού ατυχήματος του νόμιμου οδηγού του Ε.Π.Η.Ο.. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον προσφέρεται η σχετική κάλυψη, το ελάχιστο ποσό κάλυψης για μόνιμη ολική ανικανότητα, μόνιμη μερική ανικανότητα και απώλεια ζωής από ατύχημα ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά περιστατικό και συνολικά κατ’ έτος για όλα τα περιστατικά. Με τη σχετική διάταξη αποσαφηνίζεται συνεπώς ότι η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος δεν αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της ασφάλισης, αλλά παρέχεται προαιρετικά. Εφόσον όμως συμφωνηθεί η παροχή της, το ασφαλιστικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου ποσού που προβλέπει η διάταξη.

Απόδειξη της ασφαλιστικής κάλυψης

Η ασφάλιση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι από την παρ. 10 του άρθρου 44 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όροι χρήσης και κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο.

Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης που εκδίδεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου, ο σειριακός αριθμός του Ε.Π.Η.Ο., οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια, τα ποσά και οι όροι παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο στόλου

Για τα Ε.Π.Η.Ο. που διατίθενται από αδειοδοτημένους παρόχους κοινόχρηστης κινητικότητας, η ασφαλιστική υποχρέωση μπορεί να εκπληρώνεται μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου στόλου. Κυρώσεις σε περίπτωση κυκλοφορίας ανασφάλιστου ΕΠΗΟ Σε περίπτωση κυκλοφορίας Ε.Π.Η.Ο. χωρίς την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην περ. γγ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986, και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.