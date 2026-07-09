Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΕΑ, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.

Η παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Επιμελητήριο εγκαινίασε έναν κύκλο συζητήσεων των πολιτικών αρχηγών με τα μέλη της Διοίκησης του ΕΕΑ, προκειμένου να γίνουν γνωστά τα προγράμματα των κομμάτων για τους μικρομεσαίους.

«Είστε η καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας. Και δείχνουμε ενδιαφέρον διότι ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά είναι άνθρωποι που δίνουν αγώνα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης στην αρχή της ομιλίας του εξηγώντας ότι «για το ΠΑΣΟΚ, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Είναι κεντρικό ζήτημα γιατί αυτή είναι η φύση και η δομή της ελληνικής οικονομίας».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την αποδοχή της πρόσκλησης, αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στην πραγματική οικονομία, στις προκλήσεις που καλούνται να ξεπεράσουν οι μικρομεσαίοι, στα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους.

«Με απόλυτη γνώση της αγοράς σας ενημερώνω ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Οι μικρομεσαίοι διαλύθηκαν και η μεσαία τάξη εξαϋλώθηκε. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηθεοδοσίου ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της ακρίβειας, της μείωσης της κατανάλωσης, του υψηλού λειτουργικού κόστους, της αύξησης του ιδιωτικού χρέους, της ελλιπούς χρηματοδότησης και κατέθεσε τις θέσεις του ΕΕΑ για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει, ειδικά στο θέμα των μικρομεσαίων και ανακοίνωσε επτά παρεμβάσεις τις οποίες δεσμεύεται να υλοποιήσει, με στόχο την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ακολουθούν οι επτά παρεμβάσεις, όπως τις ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης:

Πρώτον. Δίνουμε πραγματική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας, προοπτικής και ελπίδας σε κάθε βιώσιμη επιχείρηση.

Επιμένουμε για τις 120 δόσεις και θεωρούμε κοροϊδία τις 72, οι οποίες δεν είναι 72 για όλους αλλά για πολύ λίγους. Εμείς λέμε 120 για όλους με συγκεκριμένα κίνητρα.

Ιδιωτικό χρέος.

– Άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ.

-Κατοχύρωση των δανειοληπτών να αποκτούν δικαίωμα προτίμησης, προαίρεσης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν μιλάμε γενικά και οριζόντια. Μιλάμε για περιπτώσεις που πάλεψαν, που πλήρωσαν και που δεν άντεξαν. Δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.

-Υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

-Πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.

Δεύτερον. Θεσμοθετούμε τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

Δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση να είναι αποκλεισμένη από το δικό της κεφάλαιο κίνησης. Να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της ή τους λογαριασμούς της.

Γι' αυτό δεσμευόμαστε για τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Τρίτον. Ανοίγουμε επιτέλους τη χρηματοδότηση στους πολλούς.

Η πρόσβαση στον δανεισμό δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από το αν κάποιος είναι ήδη μεγάλος πελάτης μιας συστημικής τράπεζας.