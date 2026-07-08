Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο ΕΕΑ τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεκινά έναν κύκλο διαλόγου με πολιτικούς αρχηγούς για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Πρώτος προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις θέσεις του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις 19:00 στα γραφεία του ΕΕΑ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του ΕΕΑ έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τον Πρωθυπουργό και άλλους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο τις δικές τους θέσεις και προτάσεις για το μέλλον των μικρομεσαίων.
Για αυτή την πρωτοβουλία του ΕΕΑ ο Πρόεδρος του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημειώνει:
«Οδεύοντας προς τις εκλογές, ως Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κρίναμε σκόπιμο να προσκαλέσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να απευθυνθούν στα μέλη μας και να τα ενημερώσουν για τον σχεδιασμό που έχουν κυβέρνηση και κόμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα και αναμένουμε απαντήσεις και από άλλους αρχηγούς. Σε μία εποχή μεγάλων προκλήσεων που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, είναι κρίσιμο να αναδεικνύονται τα ζητήματα και να προτείνονται λύσεις για θέματα που απασχολούν τους μικρομεσαίους που παραμένουν η κινητήριος δύναμη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.»
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω live streaming πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/live/SWy1f3pH8h0?si=QJSXCKu49wkqR_h3
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