Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η περιβαλλοντική δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που, σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Why Not, είχε στόχο τον καθαρισμό του βυθού στη Μαρίνα Βάρκιζας, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.
Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ΕΕΑ ήταν οι δύτες της Why Not να απομακρύνουν απορρίμματα περίπου 2,5 τόνων.
Παραπάνω από 35 λάστιχα αυτοκινήτων -αλλά και μικρότερων οχημάτων- εκατοντάδες πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, σωλήνες, μεταλλικά εξαρτήματα, σίδερα, καλώδια, εξαρτήματα μηχανημάτων ήταν μεταξύ των απορριμμάτων που συνέλεξαν από τον βυθό οι 20 δύτες της οργάνωσης.
Στη δράση του ΕΕΑ παρέστησαν μέλη της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, μέλη των Επιτροπών αλλά και πολλοί εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου.
Μάλιστα μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, εν αποστρατεία ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας, ο οποίος βούτηξε και συνέβαλε και αυτός στον καθαρισμό του βυθού.
Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς που κάλυψαν τη δράση, τόνισε τη στόχευση της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου.
«Η φύση είναι το κοινό μας σπίτι και οφείλουμε να το προστατεύουμε. Στόχος του ΕΕΑ είναι κυρίως να ευαισθητοποιήσει φορείς και πολίτες προκειμένου να αναληφθούν ανάλογες δράσεις. Είχαν προηγηθεί δεντροφυτεύσεις από το ΕΕΑ σε διάφορα σημεία της Αττικής που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές. Το μήνυμα είναι ένα: Οφείλουμε να εργαστούμε όλοι για να διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό. Είναι κάτι που οφείλουμε και στις επόμενες γενιές», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηθεοδοσίου ενώ σχετικά με τα αποτελέσματα της δράσης ανέφερε: «Το να απομακρύνεις 2,5 τόνους σκουπιδιών από τον βυθό είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση και αξίζει τέτοιες πρωτοβουλίες να επαναλαμβάνονται όσο συχνότερα είναι εφικτό. Κυρίως όμως απαιτείται να αλλάξουμε όλοι νοοτροπία και να μη μετατρέπουμε τις θάλασσες και τις ακτές μας σε μικρές χωματερές. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία όλα τα μέλη της Why Not καθώς και τους εθελοντές που έλαβαν μέρος στη δράση μας».
Στη φιλοπεριβαλλοντική πρωτοβουλία του ΕΕΑ παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος της ΔΕ του Επιμελητηρίου Γιώργος Καββαθάς, ο Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ Νίκος Γρέντζελος, το μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Αστικής Εταιρείας του ΕΕΑ «Αρωγός» Δημήτρης Βαρδακώστας, τα μέλη του ΔΣ Ανδρέας Κούρτης και Χρήστος Σκληράκης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημέρωσης Νέων Μελών του ΕΕΑ Στυλιανή Ζουλινάκη, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γιώργος Κοκολέτσος και η Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
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