Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η περιβαλλοντική δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που, σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Why Not, είχε στόχο τον καθαρισμό του βυθού στη Μαρίνα Βάρκιζας, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ΕΕΑ ήταν οι δύτες της Why Not να απομακρύνουν απορρίμματα περίπου 2,5 τόνων.

Παραπάνω από 35 λάστιχα αυτοκινήτων -αλλά και μικρότερων οχημάτων- εκατοντάδες πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, σωλήνες, μεταλλικά εξαρτήματα, σίδερα, καλώδια, εξαρτήματα μηχανημάτων ήταν μεταξύ των απορριμμάτων που συνέλεξαν από τον βυθό οι 20 δύτες της οργάνωσης.

Στη δράση του ΕΕΑ παρέστησαν μέλη της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, μέλη των Επιτροπών αλλά και πολλοί εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου.

Μάλιστα μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, εν αποστρατεία ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας, ο οποίος βούτηξε και συνέβαλε και αυτός στον καθαρισμό του βυθού.