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ΕΕΑ: Ενημέρωση στις 11/6 για το "Ξεκινώ Επιχειρηματικά"

Το Επιμελητήριο μετά την ένταξη και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο πρόγραμμα, διοργανώνει ενημέρωση

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|9/6/2026
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ΕΕΑ: Ενημέρωση στις 11/6 για το "Ξεκινώ Επιχειρηματικά"

«ΕΕΑ: Μετά την ένταξη και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», διοργανώνει ενημέρωση για τη Δράση, την Πέμπτη 11/6 »

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, πιστό στη δέσμευση του για τη στήριξη των μελών του, με έγκαιρη παρέμβαση του πέτυχε την ένταξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Ξεκινώ Επιχειρηματικά».

Για την αίσια έκβαση της προσπάθειας του ΕΕΑ απαιτήθηκε μία σειρά επικοινωνιών του Προέδρου του Επιμελητηρίου, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, με τον αρμόδιο Υπουργό Νίκο Παπαθανάση καθώς και η συνεργασία του ΕΕΑ με παράγοντες του Υπουργείου.

Σε αυτό το πλαίσιο και υπό τα νέα δεδομένα, το ΕΕΑ διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία θα λάβουν μέρος και στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την παρουσίαση της συγκεκριμένης Δράσης, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση για την επίλυση αποριών.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, παρέμβαση θα κάνει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, την Δράση θα παρουσιάσει, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" η κυρία Αργυρώ Φαλαγγά, Στέλεχος Μονάδας Α2, Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων.

Για να παρακολουθήσετε κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dQvr-8gNSqONJWQ9RjBEhQ

#Εεα#Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών#Γιάννης Χατζηθεοδοσίου#Εκδήλωση
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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