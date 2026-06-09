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NATCAT SUMMIT

Αύριο ανοίγει τις πύλες του το NatCat Summit 2026

Το NatCat Summit έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο γύρω από την πρόληψη, την ασφαλιστική προστασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|9/6/2026
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Αύριο ανοίγει τις πύλες του το NatCat Summit 2026

To NatCat Summit του Money Review της Καθημερινής με Content και Communication Partner την Morax Media, ανοίγει για άλλη μια χρονιά το διάλογο για τις φυσικές καταστροφές.

Στις 10 Ιουνίου περισσότεροι από 30 ομιλητές, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, decision makers από τους κλάδους της Τεχνολογίας, της Ενέργειας, των Κατασκευών, του Real Estate, της Ασφάλισης, της Ναυτιλίας και των Χρηματοοικονομικών, θα συμμετέχουν σε μία κρίσιμη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση κρίσεων που έχουν σχέση με το κλίμα και τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Ποια είναι στρατηγική ετοιμότητας της χώρας; Τι δείχνει η χαρτογράφηση των φυσικών κινδύνων στην Ευρώπη; Πώς θα γεφυρωθεί το χάσμα προστασίας στην Ελλάδα; Ποιος είναι ο ρόλος της διαστημικής τεχνολογίας και της ΑΙ στην πρόβλεψη των καταστροφών; Πώς χτίζονται οι ανθεκτικές τοπικές κοινότητες; Είναι η λύση οι έξυπνες πόλεις; Πώς οικοδομούμε ισχυρές υποδομές απέναντι στις φυσικές καταστροφές; Πώς οι φυσικές καταστροφές επαναπροσδιορίζουν τον κίνδυνο σε όλους τους κλάδους και ποιες είναι οι νέες συνθήκες για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων; Σε αυτές τις θεματικές θα εστιάσει το NatCat Summit 2026, που ανοίγει τις πύλες του αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο “Φάρο”.


Το NatCat Summit έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο γύρω από την πρόληψη, την ασφαλιστική προστασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει ρεαλιστικές λύσεις, νέες συνεργασίες και εφαρμόσιμες στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν την ετοιμότητα της χώρας απέναντι στα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου: https://natcatsummit.gr/el/agenda-2026/

#Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος#Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος#Morax Media#Natcat Summit#Ασφαλιστική#Φυσικές Καταστροφές
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