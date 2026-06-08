Μοντέλα ΣΔΙΤ στις φυσικές καταστροφές

Τη συζήτηση για τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε μία περίοδο που οι φυσικές καταστροφές δοκιμάζουν ολοένα και περισσότερο τις αντοχές τόσο των κρατικών μηχανισμών όσο και των ασφαλιστικών αγορών ανοίγουν στο NatCat Summit στις 10 Ιουνίου οι:
Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Sabine-Marie Eldracher, Σύμβουλος, Climate Change Solutions Advisory, Strategy & Innovation, Munich Re
Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ERGO Ασφαλιστική
Όσο οι κίνδυνοι αυξάνονται σε συχνότητα, ένταση και πολυπλοκότητα, καθίσταται σαφές ότι κανένας φορέας δεν μπορεί να τους διαχειριστεί αποτελεσματικά μόνος του.
Το πάνελ θα εξετάσει πώς ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν πιο ουσιαστικά για τον επιμερισμό του κινδύνου, τη διεύρυνση της ασφαλιστικής προστασίας και την ταχύτερη αποκατάσταση μετά από μια καταστροφή. Από τους μηχανισμούς αποζημίωσης και τα μοντέλα ασφάλισης έως την πρόληψη και τον σχεδιασμό ανθεκτικότητας, η συζήτηση θα αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και τις αλλαγές που απαιτούνται για το μέλλον.
To συνέδριο του Money Review της Καθημερινής με Content και Communication Partner την Morax Media θα γίνει στο “Φάρο” του ΚΠΙΣΝ.
Δείτε εδώ την agenda του συνεδρίου
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