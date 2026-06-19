Νέοι κανόνες για πιο βιώσιμη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία



Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τους νέους κανόνες της ΕΕ περί κυκλικότητας που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, από τον σχεδιασμό έως την επεξεργασία του κατά την απόσυρσή του.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα τέλη του 2025 εγκρίθηκε με 437 ψήφους υπέρ, 112 κατά και 20 αποχές.

Κυκλικός σχεδιασμός και χρήση ανακυκλωμένων υλικών

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλα τα νέα οχήματα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσότερων εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων. Εντός έξι ετών, τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε κάθε νέο τύπο οχήματος θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 15% ανακυκλωμένο υλικό, ενώ το ποσοστό θα ανέλθει στο 25% σε διάστημα δέκα ετών. Τουλάχιστον το 20% αυτού του ανακυκλωμένου πλαστικού πρέπει να προέρχεται από υλικά που ανακτώνται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα. Με βάση σχετικές μελέτες σκοπιμότητας, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να θεσπίσει στόχους για άλλα ανακυκλούμενα υλικά στο μέλλον, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, το μαγνήσιο και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.

Μεταβίβαση κυριότητας μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ

Κατά την πώληση μεταχειρισμένου οχήματος, οι επιχειρήσεις (σε αντίθεση με τους ιδιώτες) θα πρέπει να αξιολογούν ότι δεν πρόκειται για όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του ή, εναλλακτικά, ότι υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου. Για να αποφευχθεί η επιβολή περιττών επιβαρύνσεων στους πολίτες, για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών θα χρειάζεται μόνο ένα από τα δύο αυτά έγγραφα, εάν το όχημα δηλωθεί ως ολική οικονομική ζημία ή εάν η πώληση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Αυστηρότερα μέτρα για τη διαχείριση του τέλους του κύκλου ζωής

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, θα θεσπιστεί διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για τους κατασκευαστές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των οχημάτων που έχουν φτάσει στο στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής τους οπουδήποτε στην ΕΕ.

Ενίσχυση των κανόνων εξαγωγής μεταχειρισμένων