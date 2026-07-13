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Νέο πλαίσιο εξυγίανσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων από το 2027

Η EIOPA καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στη σχετική δημόσια διαβούλευση, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις τους έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.

Βίκυ ΓερασίμουΒίκυ Γερασίμου|13/7/2026
Sofos Insurance
Νέο πλαίσιο εξυγίανσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων από το 2027

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκονται τα τεχνικά πρότυπα που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD), η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027 και στοχεύει στη δημιουργία ασφαλέστερου πλαισίου για τους καταναλωτές όσον αφορά τις εταιρείες που εντοπίζονται οικονομικά προβλήματα.

Οι διαβουλεύσεις αφορούν σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) για την αποτίμηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και ασφαλιστικών ομίλων, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης. Η EIOPA θέλει να δημιουργήσει ενα ενιαίο και διαφανές πλαίσιο που θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν έγκαιρες και τεκμηριωμένες αποφάσεις σε περιπτώσεις σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η νέα Οδηγία IRRD εισάγει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα εξειδικευμένο πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης αποκλειστικά για τον ασφαλιστικό κλάδο. Βασικός της στόχος είναι η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η προστασία των ασφαλισμένων και η αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων αποτυχιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τις επιπτώσεις στην αγορά και την οικονομία.

Το πρώτο σχέδιο RTS καλύπτει τις δύο αρχικές αποτιμήσεις που απαιτούνται πριν από τη λήψη μέτρων εξυγίανσης. Συγκεκριμένα, καθορίζει τη μεθοδολογία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της επιχείρησης, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του πρόσθετου αποθέματος ασφαλείας (buffer) για πιθανές πρόσθετες ζημίες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις προσωρινές αποτιμήσεις.

Το δεύτερο σχέδιο RTS αφορά την τρίτη αποτίμηση, η οποία διενεργείται μετά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης. Σκοπός της είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον οι μέτοχοι, οι ασφαλισμένοι, οι δικαιούχοι, οι πιστωτές και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι θα είχαν λάβει ευνοϊκότερη μεταχείριση εάν η επιχείρηση είχε τεθεί σε κανονική διαδικασία αφερεγγυότητας αντί να υπαχθεί σε καθεστώς εξυγίανσης.

Με τις νέες αυτές προτάσεις, η EIOPA επιδιώκει να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της IRRD σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την ετοιμότητα των εποπτικών και εξυγιαντικών αρχών και συμβάλλοντας στη θωράκιση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Η EIOPA καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις τους έως τις 20 Οκτωβρίου 2026. Οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση των τελικών τεχνικών προτύπων, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου εξυγίανσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

#Απόψεις#Eiopa#Εφαρμογή#Οικονομία
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