Νέο πλαίσιο εξυγίανσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων από το 2027

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκονται τα τεχνικά πρότυπα που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD), η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027 και στοχεύει στη δημιουργία ασφαλέστερου πλαισίου για τους καταναλωτές όσον αφορά τις εταιρείες που εντοπίζονται οικονομικά προβλήματα.

Οι διαβουλεύσεις αφορούν σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) για την αποτίμηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και ασφαλιστικών ομίλων, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης. Η EIOPA θέλει να δημιουργήσει ενα ενιαίο και διαφανές πλαίσιο που θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν έγκαιρες και τεκμηριωμένες αποφάσεις σε περιπτώσεις σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η νέα Οδηγία IRRD εισάγει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα εξειδικευμένο πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης αποκλειστικά για τον ασφαλιστικό κλάδο. Βασικός της στόχος είναι η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η προστασία των ασφαλισμένων και η αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων αποτυχιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τις επιπτώσεις στην αγορά και την οικονομία.

Το πρώτο σχέδιο RTS καλύπτει τις δύο αρχικές αποτιμήσεις που απαιτούνται πριν από τη λήψη μέτρων εξυγίανσης. Συγκεκριμένα, καθορίζει τη μεθοδολογία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της επιχείρησης, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του πρόσθετου αποθέματος ασφαλείας (buffer) για πιθανές πρόσθετες ζημίες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις προσωρινές αποτιμήσεις.