Η δράση του ΙΟΑΣ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στο κέντρο διασκέδασης RAVAL, στη Χαλκίδα.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Τροχαία Χαλκίδας και τον Δήμο Χαλκιδέων και με την υποστήριξη του Περιφερειακού Τμήματος Χαλκίδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας S.A.R.-312, των Προσκόπων Χαλκίδας, της Diageo Hellas A.E., του φορέα HELLASTRON «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» και της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στον Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον».

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας», εκατοντάδες οδηγοί και θαμώνες ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί ο συνδυασμός αλκοόλ και οδήγησης και ενθαρρύνθηκαν να ορίσουν τον «Οδηγό της Παρέας», ο οποίος θα αναλάμβανε να οδηγήσει με ασφάλεια την παρέα του πίσω στο σπίτι.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θετικά αποτελέσματα, καθώς το 86,89% των οδηγών που συμμετείχαν στη δράση και υποβλήθηκαν σε φιλικό αλκοτέστ βρέθηκε κάτω από το αντίστοιχο προβλεπόμενο όριο, τηρώντας τη δέσμευσή του ως «Οδηγός της Παρέας». Αντίθετα, το 13,11% των συμμετεχόντων βρέθηκε πάνω από το προβλεπόμενο όριο, 0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα για τους οδηγούς αυτοκινήτου και 0,10 mg/l για τους οδηγούς μοτοσυκλέτας.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 62,30% των συμμετεχόντων κατέγραψε μηδενικό αποτέλεσμα στο φιλικό αλκοτέστ, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 6 στους 10 ακολούθησαν την πλέον ασφαλή επιλογή: να μην καταναλώσουν καθόλου αλκοόλ πριν οδηγήσουν.

Από τους οδηγούς που συμμετείχαν στη δράση και υποβλήθηκαν σε φιλικό αλκοτέστ, το 72,13% ήταν άνδρες και το 27,87% γυναίκες. Παράλληλα, το 95,08% οδηγούσε αυτοκίνητο και το 4,92% μοτοσυκλέτα. Ειδικότερα, από τους οδηγούς αυτοκινήτου, το 86,21% βρέθηκε κάτω από το όριο και το 13,79% πάνω από αυτό, ενώ και όλοι οι οδηγοί μοτοσικλέτας που συμμετείχαν βρέθηκαν κάτω από το αντίστοιχο προβλεπόμενο όριο.