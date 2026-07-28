Insurance Daily
Eurolife
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας»

Για 18η χρονιά, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», με τη δυναμική παρουσία των στελεχών και των εθελοντών του, διοργάνωσε και φέτος το καλοκαίρι τη δράση «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα».

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|28/7/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας»

Η δράση του ΙΟΑΣ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στο κέντρο διασκέδασης RAVAL, στη Χαλκίδα.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Τροχαία Χαλκίδας και τον Δήμο Χαλκιδέων και με την υποστήριξη του Περιφερειακού Τμήματος Χαλκίδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας S.A.R.-312, των Προσκόπων Χαλκίδας, της Diageo Hellas A.E., του φορέα HELLASTRON «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» και της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στον Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον».

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας», εκατοντάδες οδηγοί και θαμώνες ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί ο συνδυασμός αλκοόλ και οδήγησης και ενθαρρύνθηκαν να ορίσουν τον «Οδηγό της Παρέας», ο οποίος θα αναλάμβανε να οδηγήσει με ασφάλεια την παρέα του πίσω στο σπίτι.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θετικά αποτελέσματα, καθώς το 86,89% των οδηγών που συμμετείχαν στη δράση και υποβλήθηκαν σε φιλικό αλκοτέστ βρέθηκε κάτω από το αντίστοιχο προβλεπόμενο όριο, τηρώντας τη δέσμευσή του ως «Οδηγός της Παρέας». Αντίθετα, το 13,11% των συμμετεχόντων βρέθηκε πάνω από το προβλεπόμενο όριο, 0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα για τους οδηγούς αυτοκινήτου και 0,10 mg/l για τους οδηγούς μοτοσυκλέτας.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 62,30% των συμμετεχόντων κατέγραψε μηδενικό αποτέλεσμα στο φιλικό αλκοτέστ, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 6 στους 10 ακολούθησαν την πλέον ασφαλή επιλογή: να μην καταναλώσουν καθόλου αλκοόλ πριν οδηγήσουν.

Από τους οδηγούς που συμμετείχαν στη δράση και υποβλήθηκαν σε φιλικό αλκοτέστ, το 72,13% ήταν άνδρες και το 27,87% γυναίκες. Παράλληλα, το 95,08% οδηγούσε αυτοκίνητο και το 4,92% μοτοσυκλέτα. Ειδικότερα, από τους οδηγούς αυτοκινήτου, το 86,21% βρέθηκε κάτω από το όριο και το 13,79% πάνω από αυτό, ενώ και όλοι οι οδηγοί μοτοσικλέτας που συμμετείχαν βρέθηκαν κάτω από το αντίστοιχο προβλεπόμενο όριο.

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, δήλωσε:

«Η “Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα” στη Χαλκίδα ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι όταν η ενημέρωση συνδυάζεται με την προσωπική δέσμευση, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην υιοθέτηση ασφαλέστερων επιλογών. Το γεγονός ότι σχεδόν εννέα στους δέκα “Οδηγούς της Παρέας” τήρησαν την υπόσχεσή τους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ενώ ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι περισσότεροι από έξι στους δέκα συμμετέχοντες επέλεξαν να μην καταναλώσουν καθόλου αλκοόλ. Πρόκειται για την ασφαλέστερη και πλέον υπεύθυνη πρακτική: όποιος οδηγεί, δεν πίνει.

Η πρόληψη των τροχαίων συμβάντων δεν εξαρτάται μόνο από τους ελέγχους και την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Απαιτεί συνειδητές αποφάσεις πριν ακόμη ξεκινήσει η διασκέδαση, ασφαλείς εναλλακτικές μετακίνησης και μια κουλτούρα στην οποία η παρέα προστατεύει τον οδηγό και ο οδηγός αναλαμβάνει την ευθύνη να επιστρέψουν όλοι με ασφάλεια.

Ευχαριστώ θερμά τους συνδιοργανωτές, τους συνεργαζόμενους φορείς, τα στελέχη και τους εθελοντές μας, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν ενεργά στη δράση. Με συνέπεια και συνεργασία συνεχίζουμε να μετατρέπουμε το μήνυμα “Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί” σε καθημερινή στάση ζωής

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς που στήριξαν τη δράση, το Star Κεντρικής Ελλάδας για την προβολή της δράσης καθώς και το κέντρο διασκέδασης RAVAL για τη θερμή φιλοξενία στο χώρο του.

#Diageo#Ι.ο.ας.#Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ι.ο.ας.) «πάνος Μυλωνάς»#Ιοας#Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας#Αυτοκίνητο#Εκδήλωση#Εφαρμογή#Ιοας Πάνος Μυλωνάς
Designia
Minetta

Σχόλια

Φόρτωση...
Cover Insurance
Top 5 Trending
Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά
asfalistikomarketing

Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά

Διαμεσολάβηση
Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;
asfalistikomarketing
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Πρόστιμο 250 ευρώ για τα ανασφάλιστα πατίνια
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Interlife Travel
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

22% μείωση στους θανάτους από τροχαία στην Ελλάδα

22% μείωση στους θανάτους από τροχαία στην Ελλάδα

ΕΚΠΑ-Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου Μεταπτυχιακού

ΕΚΠΑ-Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου Μεταπτυχιακού

Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Με οχήματα τα 7 στα 10 ατυχήματα στις ισόπεδες διαβάσεις

Με οχήματα τα 7 στα 10 ατυχήματα στις ισόπεδες διαβάσεις

Karavias: Δυναμική παρουσία στην ασφαλιστική συνάντηση στην Ύδρα

Karavias: Δυναμική παρουσία στην ασφαλιστική συνάντηση στην Ύδρα

MDRT: "Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας"

MDRT: "Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας"

2.000 ποδηλάτες ετησίως χάνουν τη ζωή τους

2.000 ποδηλάτες ετησίως χάνουν τη ζωή τους

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026Ethica

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για την πρωτοβουλία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί» Ethica

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για την πρωτοβουλία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

Το Freenow by Lyft παρουσίασε Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025Ethica

Το Freenow by Lyft παρουσίασε Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025

Η ELPEN στους ελκυστικότερους εργοδότεςMedly

Η ELPEN στους ελκυστικότερους εργοδότες

Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;Insurance Daily

Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;