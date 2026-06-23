22% μείωση στους θανάτους από τροχαία στην Ελλάδα

Μείωση - ρεκόρ κατά 22% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα, με 517 θύματα έναντι 665 το 2024, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση από το 1963 κατέγραψε η Ελλάδα. Αν και οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να μειώνονται με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνον που απαιτείται για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% έως το 2030, η χώρα μας φαίνεται, βάσει της έκθεσης Road Safety Performance Index – PIN, που δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ότι έχει μειώσει σχεδόν κατά 1/4 τις απώλειες ανθρώπων σε τροχαία.

Σύμφωνα με το ΙΟΑΣ με 50 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσεγγίζει με ταχύτερο ρυθμό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην ΕΕ η Νορβηγία και η Σουηδία είναι οι ασφαλέστερες χώρες, με 19 θανάτους στους δρόμους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Η Σερβία με 74 και η Βουλγαρία με 71 καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στους δρόμους. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 43. “Η πρόοδος αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την εντατικοποίηση των ελέγχων για κρίσιμες παραβάσεις, όπως η μη χρήση κράνους και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με παρεμβάσεις στις υποδομές, καθώς και με την εφαρμογή ενός αυστηρότερου πλαισίου μέσω του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Ιδιαίτερη ανησυχία εξακολουθούν να προκαλούν οι θάνατοι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, οι συγκρούσεις που συνδέονται με την υπερβολική ταχύτητα, καθώς και η αυξημένη συμμετοχή των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου - μοτοσικλετιστών, πεζών, ποδηλατών και χρηστών μέσων μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια κλπ)- στα σοβαρά τροχαία συμβάντα” αναφέρει το ΙΟΑΣ.

19.500 θάνατοι στην ΕΕ

Υπολογίζεται ότι το 2025 ο “φόρος αίματος” στα τροχαία έφτασε τις 19.500 ζωές στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περισσότεροι από 100.000 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Στα μισά της διαδρομής της δεκαετίας 2021–2030, οι θάνατοι έχουν μειωθεί μόλις κατά 15% σε σχέση με το έτος βάσης, όταν η αναγκαία μείωση, ώστε η Ευρώπη να βρίσκεται εντός τροχιάς επίτευξης του στόχου, θα έπρεπε ήδη να ανέρχεται στο 31%. Κατά το προηγούμενο έτος, η μείωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώθηκε μόλις στο 2%.

Για την επίτευξη του στόχου του 2030 απαιτούνταν μέση ετήσια μείωση 6,1%. Πλέον, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται σημαντικά εκτός τροχιάς, ο απαιτούμενος ρυθμός μείωσης για το υπόλοιπο της δεκαετίας πρέπει να ανέλθει περίπου στο 10% ετησίως, δηλαδή πέντε φορές πάνω από τον σημερινό ρυθμό προόδου.

Η αρνητική πρωτιά της Ολλανδίας

Στον αντίποδα, η Ολλανδία αποτελεί τη μοναδική μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων είναι σήμερα υψηλότεροι από ό,τι πριν από μία δεκαετία. Η εκτεταμένη χρήση ποδηλάτου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ισχυρότερες πολιτικές προστασίας των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, στόχος ο οποίος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί στον απαιτούμενο βαθμό.

Την ίδια στιγμή, οι σοβαροί τραυματισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη μειώνονται με σαφώς βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τους θανάτους, αφήνοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 100.000 ανθρώπους με βαριές και μακροχρόνιες συνέπειες.