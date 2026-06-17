Η Aon plc ανακοίνωσε την έναρξη της Contract AI, μιας νέας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να αξιολογούν γρήγορα τις εξαιρέσεις σε συμβόλαια αντασφάλισης και να διαμορφώνουν καλύτερη κάλυψη με γνώση της όρεξης των αντασφαλιστών.

Η Contract AI διερευνά ολόκληρη τη βάση δεδομένων συμβάσεων της Aon στις ΗΠΑ και τον Καναδά από τα τελευταία τρία χρόνια σε πραγματικό χρόνο, για να αξιολογήσει τις τάσεις, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς της παγκόσμιας αγοράς κάλυψης, με δεδομένα που αναλύονται σε συγκεντρωτική βάση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτό επιτρέπει στους μεσίτες της Aon να παρέχουν στρατηγικές συμβουλές στους πελάτες τους σχετικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις κάλυψης και αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η Aon αναπτύσσει λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και δίνουν τη δυνατότητα στους συναδέλφους να αυξήσουν την αξία που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες.

Παραδοσιακά, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κάλυψης σε ολόκληρη την αγορά από σύνθετα γεγονότα απαιτούσε μια εκτεταμένη χειροκίνητη αναθεώρηση των επικοινωνιών, των ρητρών, των εξαιρέσεων, των εγκρίσεων και των πληροφοριών των μεσιτών - μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες.

Η Contract AI καλύπτει 15 κλάδους αντασφαλίσεων, από περιουσιακά στοιχεία και ατυχήματα έως περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και ζωή. Το εργαλείο επιτρέπει στους μεσίτες αντασφάλισης της Aon να αξιολογούν τις εξελισσόμενες ρήτρες, τις εξαιρέσεις και τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς, ώστε να διαπραγματεύονται και να βελτιστοποιούν την κάλυψη για τους πελάτες ασφαλιστές.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη Συμβολαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αντιδραστικά μετά από βασικά γεγονότα - από φυσικές καταστροφές έως γεωπολιτική αστάθεια, κυβερνοσυμβάντα και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας - όσο και προληπτικά κατά τη διάρκεια περιόδων ανανέωσης για τον εντοπισμό αλλαγών στην κάλυψη, την κατανόηση της όρεξης των αντασφαλιστών και την παροχή συμβουλών σχετικά με τα σημεία αναφοράς της αγοράς για την υποστήριξη στρατηγικών αξιολόγησης από ομοτίμους και τοποθέτησης.