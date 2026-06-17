Η Aon plc ανακοίνωσε την έναρξη της Contract AI, μιας νέας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να αξιολογούν γρήγορα τις εξαιρέσεις σε συμβόλαια αντασφάλισης και να διαμορφώνουν καλύτερη κάλυψη με γνώση της όρεξης των αντασφαλιστών.
Η Contract AI διερευνά ολόκληρη τη βάση δεδομένων συμβάσεων της Aon στις ΗΠΑ και τον Καναδά από τα τελευταία τρία χρόνια σε πραγματικό χρόνο, για να αξιολογήσει τις τάσεις, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς της παγκόσμιας αγοράς κάλυψης, με δεδομένα που αναλύονται σε συγκεντρωτική βάση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτό επιτρέπει στους μεσίτες της Aon να παρέχουν στρατηγικές συμβουλές στους πελάτες τους σχετικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις κάλυψης και αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η Aon αναπτύσσει λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και δίνουν τη δυνατότητα στους συναδέλφους να αυξήσουν την αξία που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες.
Παραδοσιακά, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κάλυψης σε ολόκληρη την αγορά από σύνθετα γεγονότα απαιτούσε μια εκτεταμένη χειροκίνητη αναθεώρηση των επικοινωνιών, των ρητρών, των εξαιρέσεων, των εγκρίσεων και των πληροφοριών των μεσιτών - μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες.
Η Contract AI καλύπτει 15 κλάδους αντασφαλίσεων, από περιουσιακά στοιχεία και ατυχήματα έως περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και ζωή. Το εργαλείο επιτρέπει στους μεσίτες αντασφάλισης της Aon να αξιολογούν τις εξελισσόμενες ρήτρες, τις εξαιρέσεις και τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς, ώστε να διαπραγματεύονται και να βελτιστοποιούν την κάλυψη για τους πελάτες ασφαλιστές.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη Συμβολαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αντιδραστικά μετά από βασικά γεγονότα - από φυσικές καταστροφές έως γεωπολιτική αστάθεια, κυβερνοσυμβάντα και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας - όσο και προληπτικά κατά τη διάρκεια περιόδων ανανέωσης για τον εντοπισμό αλλαγών στην κάλυψη, την κατανόηση της όρεξης των αντασφαλιστών και την παροχή συμβουλών σχετικά με τα σημεία αναφοράς της αγοράς για την υποστήριξη στρατηγικών αξιολόγησης από ομοτίμους και τοποθέτησης.
«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν ισχυρή κάλυψη χωρίς κενά ή εκπλήξεις, ώστε να εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις αποζημίωσης προς τους πελάτες τους και να δημιουργούν βιώσιμα χαρτοφυλάκια», δήλωσε ο Randy Stanco, Πρόεδρος Επιχειρηματικής Απόδοσης Αντασφάλισης στις ΗΠΑ στην Aon. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη Συμβολαίων επιτρέπει στους μεσίτες αντασφάλισης μας να αναλύουν γρήγορα τις εξελίξεις της αγοράς σε κλίμακα, να εντοπίζουν αναδυόμενες σκέψεις κάλυψης και να παρέχουν στους πελάτες έγκαιρες, σχετικές συμβουλές για την επίτευξη στρατηγικών στόχων».
Αναπτύχθηκε από την Ομάδα Προϊόντων Κινδύνου Κεφαλαίου της εταιρείας, η Τεχνητή Νοημοσύνη Συμβολαίων αξιοποιεί τη συγκέντρωση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και τις έξυπνες δυνατότητες αναζήτησης σε όλες τις πηγές δεδομένων της αγοράς, επιτρέποντας στους μεσίτες της Aon να συνθέτουν γρήγορα αποτελέσματα και να παρέχουν σαφείς, συνοπτικές πληροφορίες στους πελάτες.
Ο Marc Boone, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής προϊόντων για την Αντασφαλιστική στην Aon, πρόσθεσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη Συμβολαίων προωθεί τη θέση της Aon στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που ενισχύουν την ανάλυση της κρίσιμης κάλυψης αντασφάλισης, χτίζοντας εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα σε ολόκληρο τον κλάδο μας. Καθώς το τοπίο κινδύνου γίνεται ολοένα και πιο δυναμικό, οι δυνατότητες της Aon που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των οργανισμών να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις».
Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης Συμβολαίων είναι ένα ακόμη παράδειγμα του Σχεδίου 3x3 της Aon στην πράξη. Το 2024, η εταιρεία δέσμευσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσει τους πελάτες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σε διασυνδεδεμένα ζητήματα μέσω των δυνατοτήτων της για Κεφάλαια Κινδύνου και Ανθρώπινο Κεφάλαιο, αναπτύσσοντας παράλληλα Τεχνητή Νοημοσύνη και προηγμένες αναλύσεις για να μετατρέψει τα δεδομένα σε πραγματικού χρόνου, εφαρμόσιμες πληροφορίες.
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