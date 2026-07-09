Στην πιο πρόσφατη έρευνά της σχετικά με Στις οικονομικές επιπτώσεις από τα πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρεται η έκθεση Allianz Research, η οποία εξηγεί πώς οι κυβερνήσεις οδηγούνται σε κόστη δισεκατομμυρίων. Ειδικά για την Ελλάδα σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2000-2025, η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση στην Ευρώπη σε αριθμό πλημμυρικών γεγονότων, με περίπου 75 καταγεγραμμένα περιστατικά. Σε όρους συνολικών οικονομικών απωλειών για την ίδια περίοδο, η χώρα κατατάσσεται στη 10η θέση, με το κόστος να ανέρχεται σε 5,5 δισ. δολάρια.

Σε περίπτωση ενός προσομοιωμένου πλημμυρικού σοκ το 2027, η Ελλάδα αναμένεται να υποστεί μια από τις μεγαλύτερες σχετικές απώλειες στον σχηματισμό κεφαλαίου (επενδύσεις), η οποία εκτιμάται σε -14% για την περίοδο 2027-2029. Παράλληλα, οι απώλειες στο συσσωρευμένο πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών προβλέπεται να φτάσουν το -5,0%, που είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Οι πλημμύρες αποτελούν τον πιο συχνό και πιο δαπανηρό φυσικό κίνδυνο στην Ευρώπη, και το κόστος τους συνεχίζει να αυξάνεται

Οι ζημίες από τις πλημμύρες διευρύνονται, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι και περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε ευάλωτες περιοχές. Ο αριθμός των πλημμυρικών φαινομένων παρέμεινε σταθερός σε γενικές γραμμές, με περίπου 46 περιστατικά ετησίως κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, ωστόσο το κόστος κάθε περιστατικού έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι απώλειες αυξήθηκαν κατά 17,8%, από 63,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2000-2009 σε 74,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2010-2019. Οι πλημμύρες της Ευρώπης τον Ιούλιο του 2021 παραμένουν το πιο δαπανηρό μεμονωμένο συμβάν που έχει καταγραφεί, με κόστος περίπου 38 δισ. ευρώ, ωθώντας τις συνολικές απώλειες από πλημμύρες στα 88,6 δισ. ευρώ μεταξύ 2020 και 2025, δηλαδή 40% υψηλότερα από την πρώτη δεκαετία του αιώνα. Οι πλημμύρες ευθύνονται ήδη για περίπου το 55% του συνόλου των ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη, το 80% των ζημιών δεν καλύπτεται από ασφάλιση, με αποτέλεσμα να επωμίζονται το κόστος τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις. Με βάση τις τρέχουσες τάσεις, οι μέσες ετήσιες ζημίες από πλημμύρες ποταμών σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να εξαπλασιαστούν σχεδόν έως το 2100, από περίπου 7,8 δισ. ευρώ σήμερα σε σχεδόν 50 δισ. ευρώ, υπό ένα σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 3°C.

«Οι πλημμύρες αποτελούν ήδη την πιο δαπανηρή φυσική καταστροφή στην Ευρώπη, και η ανάλυσή μας δείχνει ότι το κόστος εκτείνεται πολύ πέρα από τις άμεσα πληγείσες περιοχές, επηρεάζοντας τις επενδύσεις, τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τους δημόσιους προϋπολογισμούς για χρόνια μετά. Η πρόληψη αποδίδει, καθώς τα οφέλη της υπερβαίνουν κατά πολύ το αρχικό κόστος. Οι επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ανθεκτικής δόμησης συμβάλλουν στη διατήρηση οικονομικά προσιτών ασφαλίστρων και τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών. Η πρόκληση πλέον είναι να εφαρμοστούν αποδεδειγμένα μέτρα με την ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτεί ο κίνδυνος», δηλώνει ο Hazem Krichene, Senior Climate Economist στην Allianz Research.

Οι άμεσες ζημίες από τις πλημμύρες αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά το οικονομικό κόστος

Το συνολικό οικονομικό κόστος μιας μεμονωμένης πλημμύρας υπερβαίνει κατά πολύ τις άμεσες απώλειες από την καταστροφή κτιρίων και υποδομών. Με τη χρήση προσομοίωσης που βασίζεται σε εξατομικευμένα δεδομένα για την περίοδο 2014-2024, η Allianz Research δημιούργησε μια δοκιμή αντοχής για να εκτιμήσει τις πιθανές οικονομικές ζημίες που θα μπορούσε να προκαλέσει στην ελληνική οικονομία ένα μεγάλο πλημμυρικό φαινόμενο στην Ευρώπη το 2027, με επιπτώσεις που θα διαρκούσαν έως το 2030. Οι πλημμύρες επηρεάζουν την οικονομία κυρίως μέσω δύο διαύλων: της μείωσης των επενδύσεων και της μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Σύμφωνα με το μοντέλο, μεταξύ του 2027 και του 2030, οι σωρευτικές επενδύσεις μειώνονται κατά 10,5% στη Νορβηγία έως 14,6% στις Κάτω Χώρες, ενώ η Ελλάδα καταγράφει μείωση κατά 13,9% (περίπου 4,7 δισ. ευρώ). Ταυτόχρονα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώνεται κατά 3,9% έως 5,4% σε όλες τις χώρες που αναλύθηκαν, καθώς το κόστος αποκατάστασης, η προσωρινή εκτόπιση, ο χαμένος χρόνος εργασίας και οι υψηλότερες τιμές επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Στην Ελλάδα, το εισόδημα των νοικοκυριών θα μειωνόταν κατά 5%.