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Δευτερολογία Γ. Χατζηθεοδοσίου στη Βουλή επί του ν/σχ για την επαγγελματική ασφάλιση (video)

Τι επισήμανε για τις δυσκολίες συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|3/8/2026
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Δευτερολογία Γ. Χατζηθεοδοσίου στη Βουλή επί του ν/σχ για την επαγγελματική ασφάλιση (video)

Στη σημασία των επαγγελματικών ταμείων ως συμπληρωματικό εισόδημα, επισημαίνοντας τις δυσκολίες συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω οικονομικών βαρών αναφέρθηκε στη δευτερολογία του Γ. Χατζηθεοδοσίου, προέδρου του ΕΕΑ στη Βουλή, σχετικά με το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη θέσπισης φορολογικών κινήτρων για τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης και τον κρίσιμο ρόλο των πιστοποιημένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην ενημέρωση των πολιτών. Τονίζεται επίσης η ανάγκη για αυστηρή εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να διασφαλίζονται τα κεφάλαια των εργαζομένων.

#Εεα#Βουλή#Ασφάλιση
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