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Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων της που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές

Ανακοίνωση της Εταιρείας

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|3/8/2026
AllSafe
Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων της που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές

Στην Εθνική Ασφαλιστική, αναγνωρίζουμε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι μας λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε και προχωράμε στις εξής ενέργειες:

  • Ειδική γραμμή επικοινωνίας: Ενεργοποιούμε ειδική γραμμή υποστήριξης στο 210-9099600, η οποία θα είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, παρέχοντας άμεση ενημέρωση και υποδοχή αιτημάτων. Παρακαλούμε όσους έχουν επηρεαστεί να επικοινωνήσουν άμεσα, ώστε να λάβουν την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται.

  • Άμεση προτεραιότητα στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις: Δεσμευόμαστε να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές που έχουν προκληθεί στις πληγείσες περιοχές. Η ταχεία εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας είναι προτεραιότητά μας.

Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία αποκατάστασης για όλους τους ασφαλισμένους μας.

#Εθνική Ασφαλιστική#Αποζημιώσεις#Ασφαλιστική
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