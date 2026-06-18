To πρόγραμμα εξετάσεων της ΤτΕ για ασφαλιστές

Ανακοινώνεται ότι, κατά το β΄ εξάμηνο έτους 2026, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
Στοιχεία επικοινωνίας:
e-mail: [email protected]
Σχόλια
Φόρτωση...
Top 5 Trending
Ασφαλιστικές Ειδήσεις
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Newsletter
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες