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To πρόγραμμα εξετάσεων της ΤτΕ για ασφαλιστές

Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|18/6/2026
Sofos Insurance
To πρόγραμμα εξετάσεων της ΤτΕ για ασφαλιστές

Ανακοινώνεται ότι, κατά το β΄ εξάμηνο έτους 2026, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: [email protected]

interasco
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