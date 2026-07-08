Οι λίστες με τους ασφαλιστές που πέτυχαν στις εξετάσεις

Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός της εβδομάδας, στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.
Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 27ης Ιουνίου 2026 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα».
Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 28ης Ιουνίου 2026 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων».
Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 28ης Ιουνίου 2026 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση».
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