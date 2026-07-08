Insurance Daily
Eurolife
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι λίστες με τους ασφαλιστές που πέτυχαν στις εξετάσεις

Πίνακες επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων της 27ης και 28ης Ιουνίου 2026 στη Θεσσαλονίκη

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|8/7/2026
AllSafe
Οι λίστες με τους ασφαλιστές που πέτυχαν στις εξετάσεις

Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός της εβδομάδας, στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 27ης Ιουνίου 2026 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα».

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 28ης Ιουνίου 2026 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων».

Πατήστε εδώΆνοιγμα σε νέα καρτέλα για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 28ης Ιουνίου 2026 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση».

​​ 

#Ασφάλιση
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Atladiki

Σχόλια

Φόρτωση...
HDI
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Διεθνείς Ειδήσεις
Θανατηφόρο ατύχημα με Tesla: Η αντανάκλαση του ήλιου & η ΑΙ
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Καύσωνες “ante portas”:  Το «Heat Ready London», το WEF και οι ασφαλιστικές

Καύσωνες “ante portas”:  Το «Heat Ready London», το WEF και οι ασφαλιστικές

Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών: Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση

Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών: Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση

Short Drive της Anytime: καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν

Short Drive της Anytime: καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν

Η INTERASCO στηρίζει τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα

Η INTERASCO στηρίζει τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή

NN - Ιδιωτική ασφάλιση: Σύγχρονη επιλογή καριέρας για τη νέα γενιά

NN - Ιδιωτική ασφάλιση: Σύγχρονη επιλογή καριέρας για τη νέα γενιά

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα AristurtleEthica

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικήςMedly

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο