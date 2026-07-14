Οι Customer Personas... εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης

Στα προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε για το Customer Experience, το Customer Journey, τη στρατηγική και την Customer Centricity. Όλα αυτά όμως οδηγούν σε μία ακόμη πιο ουσιαστική ερώτηση:

Ποιον ακριβώς προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε;

Η πιο συνηθισμένη απάντηση που ακούω από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές είναι:

«Εγώ απευθύνομαι σε όλους.»

Στην πραγματικότητα όμως, όταν προσπαθείς να απευθυνθείς σε όλους, δύσκολα καταφέρνεις να αγγίξεις πραγματικά κάποιον.

Η πελατοκεντρικότητα δεν ξεκινά από τα προϊόντα. Ξεκινά από τη βαθιά κατανόηση του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί μας. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της σύγχρονης στρατηγικής ανάπτυξης: οι Customer Personas.

Τι είναι μια Customer Persona;

Μια Customer Persona δεν είναι ένας πραγματικός πελάτης. Είναι η αναπαράσταση μιας ομάδας ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, ανάγκες, στόχους, ανησυχίες και τρόπο λήψης αποφάσεων.

Δεν περιγράφει απλώς έναν άνδρα ή μία γυναίκα συγκεκριμένης ηλικίας.

Περιγράφει έναν άνθρωπο. Με όνομα. Με οικογένεια. Με όνειρα.

Με φόβους. Με οικονομικές δυνατότητες. Με διαφορετική σχέση απέναντι στην ασφάλιση.

Με διαφορετικές προσδοκίες από τον ασφαλιστικό του σύμβουλο.

Και ξαφνικά η συζήτηση αλλάζει.

Δεν αναρωτιόμαστε πλέον ποιο ασφαλιστικό προϊόν θα παρουσιάσουμε.

Αναρωτιόμαστε ποιο πραγματικό πρόβλημα καλούμαστε να λύσουμε.

Γιατί είναι τόσο σημαντικές;

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από το mentoring επαγγελματιών και ασφαλιστικών

οργανισμών, διαπιστώνω ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι πως οι

περισσότεροι γνωρίζουν πολύ καλά τα προϊόντα τους, αλλά πολύ λιγότερο τους

ανθρώπους στους οποίους απευθύνονται.

Οι Customer Personas βοηθούν να απαντηθούν ουσιαστικά ερωτήματα:

• Ποιος είναι ο ιδανικός μου πελάτης;

• Τι προσπαθεί να πετύχει;

• Τι τον ανησυχεί περισσότερο;

• Ποιες είναι οι προτεραιότητές του;

• Πώς ενημερώνεται;

• Πώς λαμβάνει τις αποφάσεις του;

• Τι θεωρεί πραγματικά πολύτιμο σε έναν ασφαλιστικό σύμβουλο;

Όσο πιο ξεκάθαρες είναι οι απαντήσεις, τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια σωστή Persona;

Μια ολοκληρωμένη Customer Persona δεν περιορίζεται στα δημογραφικά στοιχεία.

Περιλαμβάνει στοιχεία που εξηγούν τη συμπεριφορά του ανθρώπου πίσω από τον πελάτη.