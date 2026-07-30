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16 νέα προϊόντα στη «φαρέτρα» της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται και στα οικονομικά της μεγέθη

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|30/7/2026
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16 νέα προϊόντα στη «φαρέτρα» της Εθνικής Ασφαλιστικής

Την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και τη διεύρυνση της παρουσίας της στην ασφαλιστική αγορά ενισχύει η Εθνική Ασφαλιστική, προχωρώντας στην προσθήκη 16 νέων προϊόντων στη γκάμα των προσφερόμενων λύσεών της, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την εμπορική της στρατηγική.

Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται και στα οικονομικά της μεγέθη. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 424 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής στα έσοδα από υπηρεσίες του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία ανήλθαν στα 251 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 52% σε ετήσια βάση. Η ενίσχυση αυτή αντανακλά τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ασφαλιστικής δραστηριότητας στο συνολικό μίγμα εσόδων.

Θετική ήταν και η εικόνα στις προμήθειες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά, μεταξύ άλλων, από περίπου 10 εκατ. ευρώ μη επαναλαμβανόμενων εσόδων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις έργων ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το σχετικό πρόγραμμα εισέρχεται στην τελική του φάση.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων πελατών και τραπεζοασφάλισης κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Τα έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο 1,1% κατά το δεύτερο τρίμηνο, το υψηλότερο επίπεδο στην ελληνική αγορά, ενώ αντιστοιχούσαν στο 32% των καθαρών εσόδων του ομίλου.

Η ενίσχυση της προϊοντικής γκάμας με 16 νέα ασφαλιστικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής για περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

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